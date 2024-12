1 Bei der letzten Sitzung des Kreistages im Jahr 2024 hielten die Fraktionsvorsitzenden mit Kritik nicht zurück. Doch es gab auch unerwartetes Lob. Foto: Cornelius Rück

Das Minus im Haushalt, der Stellenaufwuchs, Schulden trotz erhöhter Kreisumlage, das neue Landratsamt und der ÖPNV– in den Haushaltsreden der Fraktionssprecher des Kreistages wurde nicht an scharfer Kritik gespart.









Link kopiert



Trotz erhöhter Kreisumlage muss der Landkreis 2025 neue Schulden aufnehmen. Was genau die Fraktionen an den Ausgaben stört, brachten die Vorsitzenden in ihren Haushaltsreden zum Ausdruck.