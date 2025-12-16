Haushaltsrede in Weil am Rhein: Keinerlei finanzielle Spielräume mehr

Bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 2026 am Dienstagabend im Gemeinderat hat Oberbürgermeisterin Diana Stöcker ein düsteres Bild von der Finanzlage gezeichnet.
Wegen der finanziellen Schieflage, wonach die Einnahmen für die Kommunen zurückgehen, die Ausgaben aber dafür steigen, appellierte OB Diana Stöcker eindringlich an Land und Bund, nicht noch mehr Aufgaben auf Städte und Gemeinden abzuwälzen, ohne dabei die Kommunalfinanzen zu stärken. „Wir müssen auch angemessen am Steueraufkommen beteiligt werden“, betonte Weils Rathauschefin und fügte hinzu: „Ansonsten können sich die Kommunen nicht aus der Misere herausarbeiten.“ Denn Abschreibungen kann die Stadt keine mehr erwirtschaften bei einem Cash Flow (Geldfluss) von minus 1,2 Millionen Euro.