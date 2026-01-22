Haushaltsrede in Furtwangen: Bürgermeister startet mit leeren Kassen

Für Florian Merz beginnt die erste Amtszeit mit einem schwierigen Haushalt 2026. Statt großer Schritte Richtung Zukunft muss er sich um die Konsolidierung der Stadt kümmern.
Eine Herausforderung war für Bürgermeister Florian Merz der Start in seine Amtszeit: In seiner ersten Gemeinderatssitzung nach der Vereidigung musste er den schwierigen Haushalt 2026 in den Gemeinderat einbringen. In seiner Ansprache zeigte er sich überzeugt, dass die finanziell schwierige Zeit gemeinsam bewältigt werden kann.