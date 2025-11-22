Haushaltsplanung in Kandern: „Den Kopf nicht in den Sand stecken“

Trotz hartem Sparkurs und Landeszuschuss weist der Haushalt der Stadt ein Defizit auf. Trotzdem leistet sich die Stadt Investitionen – auch in die Kandertal-S-Bahn-Pläne.
„Wie kann es sein“, fragte eine Besucherin der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, „dass angesichts der prekären Haushaltslage von Kandern rund 240 000 Euro in den Haushalt für die Leistungsphasen I und II eingestellt werden, während Gelder für soziale Einrichtungen wie dem Schwimmbad und die Kinderbetreuung gekürzt werden?“ Auch verwies sie auf das am Montag bekannt gewordene Schreiben von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an Landrätin Marion Dammann und die Bürgermeister der anliegenden Gemeinden im Kandertal. Darin bekennt sich Herrmann im Namen des Lands Baden-Württemberg zur Reaktivierung der Kandertalbahn und wirbt dafür, sich an den Planungskosten zu beteiligen. „Was“, richtete die Besucherin ihre Frage an Simone Penner, „wenn die Grünen nicht gewählt werden?“