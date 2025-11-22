Haushaltsplanung in Kandern: „Den Kopf nicht in den Sand stecken“

Trotz hartem Sparkurs und Landeszuschuss weist der Haushalt der Stadt ein Defizit auf. Trotzdem leistet sich die Stadt Investitionen – auch in die Kandertal-S-Bahn-Pläne.

„Wie kann es sein“, fragte eine Besucherin der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, „dass angesichts der prekären Haushaltslage von Kandern rund 240 000 Euro in den Haushalt für die Leistungsphasen I und II eingestellt werden, während Gelder für soziale Einrichtungen wie dem Schwimmbad und die Kinderbetreuung gekürzt werden?“ Auch verwies sie auf das am Montag bekannt gewordene Schreiben von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an Landrätin Marion Dammann und die Bürgermeister der anliegenden Gemeinden im Kandertal. Darin bekennt sich Herrmann im Namen des Lands Baden-Württemberg zur Reaktivierung der Kandertalbahn und wirbt dafür, sich an den Planungskosten zu beteiligen. „Was“, richtete die Besucherin ihre Frage an Simone Penner, „wenn die Grünen nicht gewählt werden?“

Kandern sollte in Stadtentwicklung investieren In ihrer Antwort wies die Bürgermeisterin zunächst darauf hin, dass es sich um 90 000 Euro handelt, die im Haushalt 2026 als Planungskosten eingestellt werden sollen. Das sei ein „spürbarer Betrag“ , aber, führte Penner aus, die Stadt sollte nicht auf der Stelle stehenbleiben und müsse in die Stadtentwicklung investieren. Der Gemeinderat habe seine Prioritäten schon vor langer Zeit gesetzt und sich damit dafür entschieden, sich für die S-Bahn einzusetzen. Mit Blick auf das Schreiben des Verkehrsministers sagte sie: Das Projekt werde von der Landesregierung unterstützt.

Und auch Landrätin Marion Dammann habe im Kreistag dazu aufgerufen, diese Entwicklungschance zu ergreifen. Mit Blick auf die Haushaltszahlen, so Penner, sei die Frage aus dem Publikum berechtigt, aber, schloss die Bürgermeisterin: „Wir sollten uns jetzt zukünftige Optionen nicht verbauen, indem wir den Kopf in den Sand stecken.“

Im Gespräch mit Jüngeren stoße sie, was das Projekt angeht, immer wieder auf Begeisterung. Penners Fazit: „In der Gesamtbetrachtung wollen wir diese Summe einstellen, auch, um dem früheren Beschluss des Gemeinderats gerecht zu werden.“ Die Bürgermeisterin warb schließlich dafür, nicht einen Haushaltsposten gegen einen anderen auszuspielen. Gebührenerhöhungen fielen turnusmäßig an. Es sei nicht so, dass Leistungen aus einem Topf bezahlt würden: „Wir können nicht mit einer S-Bahn-Rate die Kita-Gebühren bezahlen.“ Die Diskussion sei noch nicht zu Ende geführt.

Der Verwaltungsausschuss hatte intensiv diskutiert

Tatsächlich prüft die Stadt im Rahmen ihrer Beratung des Haushaltsplanentwurfes seit Wochen ihren Haushalt. Dieser wurde im Oktober im Gemeinderat eingebracht und drohte, nicht genehmigt zu werden. Zu diesem Zeitpunkt betrug das Defizit des Ergebnishaushaltes knapp 2,7 Millionen Euro. Der Ergebnishaushalt umfasst alle laufenden Erträge und Aufwendungen im laufenden Betrieb.

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses mussten einige zusätzliche Ausgaben der Stadt berücksichtigt werden, wie etwa der Austausch der Heizung in Wollbach. Auf der Einnahmeseite, erläutere Kämmerer Benedikt Merkel, konnte der Gemeindeanteil die Oktoberschätzung der Einkommens- und Umsatzsteuer, die von der Versicherung erstatteten Kosten für die Luisenhütte und die Schlussrate des Flächennutzungsplans Malsburg-Marzell von 102 000 Euro, so dass das Defizit vor der Sitzung des VAs am 3.11. auf rund 2,4 Millionen reduziert werden konnte.

Auch dort kam der Rotstift zum Einsatz. Der Verwaltungsausschuss hatte intensiv darüber diskutiert, welche Maßnahmen gestrichen oder verschoben werden könnten, um den Haushalt aus eigener Kraft zu konsolidieren.

Der höchste Fehlbetrag der Stadt Kandern

Auch hatte das Gremium einen Beschluss vorberaten, der vorsah, den Elternanteil der Kindergartengebühren ab Januar 2026 drastisch zu erhöhen. In die Gemeinderatssitzung waren zahlreiche Eltern gekommen, um diesen Beschluss zu verhindern – beziehungsweise zu mildern. Ihr Protest zeigte Wirkung: Um ihnen entgegenzukommen, wird die Gebühr stufenweise zum 1. Januar und zum 1. September erhöht. Für die Stadt ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von rund 37 400 Euro, mit denen sich das Defizit im Ergebnishaushalt auf rund 1,46 Million Euro erhöht.

Dies sei, so Merkel, immer noch der höchste Fehlbetrag der Stadt Kandern – trotz einmaliger Unterstützung durch das Land und trotz der „harten Konsolidierungsmaßnahmen. Dass die Stadt über ein Investitionsvolumen von knapp 5,8 Million Euro verfügt, liegt laut Merkel daran, dass die Stadt „in der Vergangenheit sehr gut gewirtschaftet hat.“ Weil weder eine Kreditermächtigung noch eine Verpflichtungsermächtigung genehmigt werden müssten, geht der Kämmerer davon aus, dass „wir einen genehmigungsfähigen Haushalt“ erreichen. Der Haushalt wird voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember beschlossen.