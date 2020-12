Haushaltsplanentwurf 2021 Bad Herrenalber Gemeinderat berät am 13. Januar

Auf Platz drei

Mit Blick auf die Einbringung des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb (wir berichteten) sagte Bürgermeister Hoffmann, dass die Präsentation völlig anders sei als zuvor. Es gehe weniger darum, die Vergangenheit zu reflektieren, als zu schauen, was stattfinden soll.

Spannend sei der Blick auf die Statistik. Dabei erinnerte er daran, dass Bad Herrenalb im vorigen Jahr im Nordschwarzwald auf Platz drei bei der Tourismusintensität und auf Rang sieben bei den Übernachtungszahlen gelegen habe.

Ohne große Aussprache stimmte das Gremium der Erhöhung der Vergnügungssteuer zu. Der Steuersatz für alle Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit wird ab dem 1. Januar 2021 von 20 auf 25 Prozent angehoben. Zudem gibt es eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer ab dem 1. Januar 2022. Hier beträgt dann der Steuersatz 20 statt bislang 18 Prozent.

Pläne und Entwürfe

Bei einer Gegenstimme wurde des Weiteren die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Kühler Brunnen" beschlossen (wir berichteten). Stadtbaumeister Reimund Schwarz meinte, es sei eine gute Sache, dass "was passiert". Die Verwaltung machte deutlich, dass im nächsten Jahr die Pläne und Entwürfe gezeigt würden. König erklärte, die UBV werde dem Vorschlag auf jeden Fall zustimmen. Das Gesamtensemble müsse sich aber irgendwie einpassen. Man sei gespannt, was in Sachen Gestaltung dem Gremium vorgelegt werde.

Beteiligung der Bürger

Beim kurzen Rückblick auf die vergangenen Monate sprach der Bürgermeister von einem harten, besonderen Jahr. Wegen der Corona-Pandemie erwähnte Hoffmann die Gefährdung für die Gesundheit, die immer noch leidende Wirtschaft und das soziale Netz, das in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Man sei dabei, eine Online-Bürgerbeteiligung zu organisieren.

Der Rathauschef erinnert an die Monate ohne Hauptamtsleiter sowie Kämmerer und dankte den Stadträten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Erster Bürgermeister-Stellvertreter Christian Romoser (CDU) dankte wiederum im Namen des Gremiums der Stadtverwaltung für das vertrauensvolle Miteinander. Diese habe gute Vorarbeiten geleistet, um Entscheidungen treffen zu können.

Ettlinger Arzt interessiert

Freudig informierte Bürgermeister Hoffmann am Schluss der öffentlichen Sitzung darüber, dass ein Arzt aus Ettlingen die Allgemeinarztpraxis der Ärztin Susanne Schaeff übernehmen wolle. Somit gebe es wohl keine Schließung. Hoffmann lobte hierbei Stadträtin Gertraud Maier (UBV), die mit den Kontakt hergestellt habe. Jetzt warte man noch auf ein Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung.

Kommentar: Erst im Januar

Von Markus Kugel

Bad Herrenalbs Bürgermeister Klaus Hoffmann hat Wort gehalten. Der Haushaltsplanentwurf 2021 wurde noch in diesem Jahr eingebracht. Und zwar in der letzten Gemeinderatssitzung vor Silvester. Dem Rathauschef war wegen der Corona-Pandemie an einem zügigen Ablauf gelegen. So durfte Rüdiger König (UBV) nicht einmal "Grundsätzliches" zum Etat sagen. Wobei dieser kurz verdutzt schaute. Erst am 13. Januar soll übers Zahlenwerk diskutiert werden. Ihre Änderungswünsche dürfen die Fraktionen aber bis Monatsende schriftlich der Verwaltung zukommen lassen. Gab es bei der Verabschiedung des Haushalts 2020 keine großen Aussprachen, so wird jetzt wohl umso mehr Diskussionsbedarf herrschen. Nicht umsonst legte Andreas Tockhorn (Grüne PLUS) Wert darauf festzustellen, genug Zeit einzuplanen, da es durchaus kontroverse Standpunkte geben könnte.