Haushaltsplan verabschiedet: Darum sind Wolfachs „Leuchtturmprojekte“ realisierbar

Der Wolfacher Rat hat den Haushaltsplan 2026 verabschiedet. Das Gremium ist trotz Minus 1,7 Millionen Euro im Ergebnishaushalt positiv gestimmt.
„Wir haben ein gutes Werk hinbekommen“, kommentierte Kämmerer Peter Göpferich den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der in der Wolfacher Gemeinderatssitzung zur Abstimmung stand. Einhellig positiv sahen auch die Gemeinderäte den Haushaltsplan, obwohl er trotz rigoroser Sparmaßnahmen im Ergebnishaushalt ein Minus von knapp 1,7 Millionen Euro ausweist – die von vorneherein angesteuerte Defizit-Obergrenze (wir berichteten).