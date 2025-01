Narrentreffen Herrenzimmern Die schönsten Bilder vom Jubiläumsumzug am Sonntag

Was für ein Jubiläum: Herrenzimmern feierte an diesem Wochenende 50-Jähriges. Höhepunkt war der große fast vierstündige Jubiläumsumzug am Sonntag. Das sind die ersten Bilder.