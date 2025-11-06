Haushaltsplan 2026 Albstadt: „Wir sind so ziemlich ausgemostet“

In den Albstädter Gemeinderat ist am Donnerstag der Haushaltsplan 2026 eingebracht worden. Er wird von der Notwendigkeit diktiert, zu sparen, wo immer es geht.
Überraschungen waren nicht zu erwarten gewesen, und die Stadt hatte auch keine zu bieten. Die Rezession dauert an und trifft alle Kommunen, den Industriestandort Albstadt aber mit besonderer Härte. Zudem ist alles, vom Bleistift bis zur Betonschalung, teurer geworden, und ganz besonders das Personal – die Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre machen sich auf der Sollseite bemerkbar. Albstadts Ergebnishaushalt ist 2026 defizitär, und auch bei den Investitionen sind keine großen Würfe drin: Das ursprünglich vorgesehene Programm hätte eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 22 Millionen Euro erfordert; die hätte das Regierungspräsidium nie genehmigt. Nach dem hausinternen Streichkonzert sind sechs Millionen übrig geblieben.