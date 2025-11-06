Haushaltsplan 2026 Albstadt: Der nächste Sparhaushalt – und kein Ende in Sicht

Als „Mangelverwaltung“ hat Oberbürgermeister Roland Tralmer in seiner Haushaltsrede die Aufgabe der Stadtverwaltung beschrieben, einen Haushaltsplan für 2026 zu erstellen.
In den Albstädter Gemeinderat ist am Donnerstagabend der dritte Sparhaushalt in Folge eingebracht worden, und ein Ende der Selbsteinschränkungen ist so wenig abzusehen wie das des Ukrainekriegs, der erratischen amerikanischen Zollpolitik und der deutschen Wirtschaftsrezession. Roland Tralmer eröffnete seine Haushaltsrede mit zwei Churchillzitaten, von denen zumindest eines allgemein bekannt ist: „Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß“ hatte der britische Kriegspremier seinen Landsleuten 1940 in Aussicht gestellt, und bei Mühsal und Schweiß hielt Tralmer mit. Blut und Tränen möchte er den Albstädtern möglichst ersparen.