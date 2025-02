Haushaltsplan 2025: Dormettingen muss sich auf magere Jahre einstellen

1 Bald hat dem „Rössle“ das letzte Stündlein geschlagen. Die ehemalige Wirtschaft verschwindet zugunsten eines kleinen Baugebiets. Der Abbruch bildet die größte Maßnahme im Haushalt 2025. Foto: Schweizer

Bürgermeister ist trotzdem optimistisch. Abbruch des „Rössle“ bildet größten Brocken im Haushalt 2025.









Anton Müller könnte, wie er am Dienstag Abend im Gemeinderat betonte, mit einer „glänzenden Bilanz“ in den Ruhestand gehen. Wer aufmerksam durch Dormettingen fährt, sieht die vielen Veränderungen – so zum Beispiel, quasi ganz frisch, das umgestaltete Dreschhallen-Areal. Die Breitbanderschließung, ein Millionenprojekt, wird ebenfalls untrennbar mit seinem Namen in Verbindung bleiben. Doch Müller wies in seiner letzten Haushaltsrede auch daraufhin, dass sich die Gemeinde nun auf magere Jahre einstellen müsse. 2026 werde besonders schwierig.