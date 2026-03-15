Haushaltsloch in Schömberg: Millionen-Defizit lässt sich nicht abwenden

Die finanziellen Aussichten der Glücksgemeinde sind düster. Selbst die Streichung aller freiwilligen Leistungen stopft das Loch in der Kasse nicht.
„Entgegen aller Hoffnungen hat sich die Lage leider nicht verbessert, sondern verschlechtert“: So begann Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn seine Rede zum geplanten Etat der Glücksgemeinde für 2026. Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs stand auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Leyns Worte verhießen nichts Gutes. Mit den Details werden sich die Gemeinderäte am Dienstag befassen: Sie beraten den Haushaltsentwurf in ihrer nächsten Sitzung am 17. März.