Haushaltsloch in Rottweil

1 Auch die Hundesteuer wird in Rottweil erhöht. Das bringt Mehreinnahmen von 12 000 Euro pro Jahr. Foto: © v.poth / Danny – stock.adobe.com; Montage: Holweger

"Wir haben den Rotstift angesetzt und empfindlich gestrichen", so Oberbürgermeister Ralf Broß zu den Haushaltseinsparungen, die die Strukturkommission erarbeitet hat. Das durch Corona gerissene Haushaltsloch muss in den nächsten Jahren gestopft werden. Und das werden nun auch die Rottweiler Bürger spüren: Etliche Steuerabgaben werden erhöht, auch die Kindergartengebühren werden steigen.

Rottweil - Einnahmen erhöhen, Ausgaben senken – das war die Marschroute, um im Ertragshaushalt insgesamt 1,28 Millionen Euro Luft zu schaffen. Darin einbezogen ist auch gleich die Finanzierung von drei neuen Stellen in der Verwaltung mit einem Volumen von 180 000 Euro.

Dies sei in der Haushaltsstrukturkommission gelungen, man habe eine "Punktlandung" hingelegt, so Broß. Konkret bedeutet das unter anderem ab Januar 2023 für die Bürger: Eine Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer um je zehn Prozentpunkte, eine Erhöhung des Gewerbesteueranteils im Inkom, die Erhöhung der Hundesteuer von 120 auf 132 Euro und die Erhöhung der Kindergartenbeiträge bis zu einem Deckungsgrad von 20 Prozent.

Viele Maßnahmen "tun weh"

Viele Maßnahmen "tun weh", räumte Broß ein. Darunter seien auch Kürzungen im kulturellen Bereich: Man werde Veranstaltungen reduzieren, Programme herunterfahren. Zudem gehe man "an die Standards ran", beispielsweise im Bereich Tiefbau und Grünplanung. Wildwiesen statt stetiges Mähen und Blumenrabatten ist angesagt. "Da treffen sich Finanzen und Ökologie."

Und das Gremium setze den Rotstift auch "bei sich selbst an", betonte der Oberbürgermeister. Die Anzahl der Gemeinderatssitze soll bei der nächsten Wahl von 26 auf 22 reduziert werden, in Neukirch und Göllsdorf werden die Ortsgremien um je einen Sitz verkleinert. Die Aufwandsentschädigung im Gemeinderat wird ebenfalls reduziert.

Hierbei gehe es um jeweils kleinere Beträge, aber eben auch um einen "symbolischen Wert". Auch im Streit um die Öffnungszeiten und Stellen in den Ortschaftsverwaltungen habe man sich "getroffen" und sei zu einer Einigung gekommen, erklärte Broß. 42 000 Euro werden hier eingespart. Sogar vor der Fasnet macht der Rotstift nicht halt – was zeigt, wie ernst die Lage ist: Gäste müssen künftig auf einen offiziellen Empfang mit Linsensuppe verzichten. Auch diese alten Traditionen gehörten in diesen Zeiten auf den Prüfstand.

Einsparungen einstimmig beschlossen

Insgesamt sind 32 Einzelmaßnahmen aufgelistet. Weiteres Einsparpotenzial, beispielsweise bei den Kindergärten durch das neue zentrale Vormerksystem bei der Leitungsfreistellung oder bei den Schulen in Sachen "Standortoptimierung" werden noch – teils durch Gutachten – geprüft. Peter Schellenberg (FWV) vergewisserte sich, dass dies auch wirklich umgesetzt wird. Diese Prüfaufträge seien wichtiger Bestandteil des Ganzen.

Man müsse nun die "Komfortzone verlassen", so Broß, ohne wichtige Ziele aus den Augen zu verlieren. Dass Gemeinderat und Verwaltung sich bezüglich der Einsparungen einig sind, zeigte das einstimmige Ja – ohne Diskussion. Zu anderen Zeiten hätte dies alles wohl für eine abendfüllende Debatte gesorgt.

Für Aufregung sorgte an diesem Abend aber lediglich der Hagel.