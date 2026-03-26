Haushaltsloch in Loßburg: Gemeinde setzt bei Kinderbetreuung den Rotstift an

Um Personalkosten einzusparen, hat Loßburg beschlossen, Abstriche bei der Kindertagesbetreuung zu machen. Es sollen Öffnungszeiten verkürzt und Kindergruppen geschlossen werden.
„Wir erreichen den Haushaltsausgleich schon lange nicht mehr“, so Anja Lewandowski, Leiterin des Haupt- und Personalamts. Infolge rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen verschlechtere sich die finanzielle Lage der Gemeinde weiterhin erheblich. Dem stehen hohe Personalkosten in Höhe von 8,67 Millionen Euro gegenüber – allein 3,7 Millionen davon entfallen auf den Sozial- und Erziehungsbereich.