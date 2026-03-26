Haushaltsloch in Loßburg: Gemeinde setzt bei Kinderbetreuung den Rotstift an

Um Personalkosten einzusparen, hat Loßburg beschlossen, Abstriche bei der Kindertagesbetreuung zu machen. Es sollen Öffnungszeiten verkürzt und Kindergruppen geschlossen werden.

„Wir erreichen den Haushaltsausgleich schon lange nicht mehr“, so Anja Lewandowski, Leiterin des Haupt- und Personalamts. Infolge rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen verschlechtere sich die finanzielle Lage der Gemeinde weiterhin erheblich. Dem stehen hohe Personalkosten in Höhe von 8,67 Millionen Euro gegenüber – allein 3,7 Millionen davon entfallen auf den Sozial- und Erziehungsbereich.

Derzeit biete die Gemeinde insgesamt 352 Kindergartenplätze und 50 Krippenplätze an. Dabei werden diese jedoch nicht vollends genutzt. Die Belegungszahlen zeigten, dass jährlich stetig weniger Kinder die Plätze in Anspruch nehmen – hier sieht die Gemeinde Einsparpotenzial.

Unter anderem sollen hierfür die Öffnungszeiten des Kinderhauses Loßburg von Montag bis Donnerstag um eine Stunde täglich, von 17 auf 16 Uhr reduziert werden, da ohnehin die wenigsten Kinder die Ganztagesbetreuung in Anspruch nähmen. Durch die verkürzten Zeiten sei eine neunstündige Betreuung noch immer gewährleistet, jedoch ließen sich dadurch jährlich rund 125 800 Euro an Personalkosten einsparen. Die Umsetzung ist zum Beginn des Kindergartenjahres 2026/27 geplant.

Kündigung der Kindergartenfachberatung

Des Weiteren solle eine Kindergruppe im Kinderhaus geschlossen werden. Die 40 verfügbaren Krippenplätze würden laut aktueller Zahlen und Voranmeldungen wohl in nächster Zeit nicht belegt werden. Durch die Schließung ergebe sich ein Einsparpotenzial von rund 139 800 Euro jährlich, so Lewandowski. Die Umsetzung wäre dabei noch im laufenden Kindergartenjahr zum 1. Juni möglich.

Zudem soll die Kindergartenfachberatung gekündigt werden. Die Stelle sei bereits seit längerem vakant, dennoch habe der evangelische Kirchenbezirk im Jahr 2025 die volle Fachberatungsumlage in Höhe von 11 220 Euro an die Gemeinde erhoben – für diese nicht länger tragbar. Die Kündigung wurde jedoch bereits im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossen und stand somit in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht mehr zur Debatte.

Schließung der dritten Kindergartengruppe in Wittendorf

Für Diskussionsbedarf sorgte hingegen die geplante Schließung der dritten Kindergartengruppe in Wittendorf. Sei Lewandowski laut Bürgermeister Christoph Enderle vor drei Jahren noch dafür ausgelacht worden, als sie sagte, es brauche keine dritte Gruppe, so bestätigten eben dies nun die Belegungszahlen.

Die Kindergartenleitung meldete für das Jahr 2026/27 voraussichtlich erst 46 Kinder und für das darauffolgende Jahr 36 Kinder. Mittlerweile sei der Verwaltung jedoch eine Nachmeldung über 56 Kinder in 2026/27 und 51 Kinder in 2027/28 eingegangen – bei manch einem Gemeinderat sorgte das für Unsicherheit.

Gesamtersparnis von 437 320 Euro

„Wenn jetzt vier Flüchtlingsfamilien à zehn Kinder zuziehen“, dann sehe die Situation natürlich anders aus, erklärte Bürgermeister Enderle. Allerdings rechne man nicht mit einem rapiden Anstieg der Zahlen über Nacht, woraufhin Gemeinderat Stefan Burkhardt (FWV) entgegnete, dass ja allein jetzt schon 15 Kinder mehr für das Jahr 2027/28 hinzugekommen wären. „Das tolle ist ja, das Gebäude ist da“, erklärt Enderle. Daher könne man je nach Entwicklung in Zukunft auch umplanen.

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„Allerdings können wir nicht sagen, beim einen reduzieren wir es und beim anderen nicht“. So viel gehöre zur Fairness schon dazu meint Enderle. Burkhardt überzeugte diese Argumentation jedoch offenbar nicht, weshalb er gegen die Maßnahmen stimmte – als einziger. Somit wurden diese mehrheitlich beschlossen. In Summe ergibt sich für die Gemeinde hierdurch eine Gesamtersparnis von 437 320 Euro.