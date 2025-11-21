„Doppelhaushalt – doppelt schwierig“: Mit diesem Wortspiel setzt der Schopfheimer Bürgermeister Harscher den Grundton im Vorfeld der öffentlichen Haushaltsberatungen.
Erstmals legt die Stadt einen Doppelhaushalt vor, in dem das Budget gleich für zwei Jahre – 2026 und 2027 – geplant wird. Im Pressegespräch im Vorfeld der öffentlichen Haushaltsberatungen stellten Kämmerer Thomas Spohn, Bürgermeister Dirk Harscher und Arno Asal als kaufmännischer Leiter der Eigenbetriebe am Donnerstag einige Eckdaten vor.