Haushaltslage in Neubulach: Kein Herbstmarkt und Pumptrack

Neubulach setzt bei zahlreichen Projekten den Rotstift an und erhöht die Grundsteuer A, um den Anstieg des Schuldenbergs zu verlangsamen. Bundesmittel helfen bei Investitionen.
Die Stadt muss kräftig sparen und zusätzliche Einnahmen generieren, um den Anstieg des Schuldenbergs zu verlangsamen und alle Ausgaben – darunter auch die um rund 500 000 Euro gestiegene Kreisumlage – meistern zu können. Dass es ohne teils schmerzhafte Einschnitte oder eine Veräußerung von Immobilien kaum zu schaffen ist, den städtischen Haushalt einigermaßen im Lot zu halten, ist allen Neubulacher Kommunalpolitikern bewusst. Entsprechend wurden denn auch fast alle bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gefassten Sparbeschlüsse einstimmig gefasst. Nur in wenigen Fällen gab es einzelne Gegenstimmen oder Enthaltungen.