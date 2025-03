Haushaltslage in Gechingen: So schlecht wie seit 40 Jahren nicht

„Rund 30 Jahre war Gechingen schuldenfrei. Das ist leider Geschichte“, so der Schultes. Er habe 2024 einen Kommunalkredit-Vertrag über 2,4 Millionen Euro unterzeichnen müssen, „das hat mich ganz schön umgetrieben“, gestand er, „vor wenigen Jahren mussten wir noch Strafzinsen, also Verwahrgeld, für unsere Geldanlagen zahlen„.

„So dramatisch schlecht war es seit 40 Jahren nicht“, führte der Rathauschef weiter aus. Es handle sich leider nicht um ein mittel- bis kurzfristiges Tief, wie die Finanzplanung bis 2028 zeige. Für 2025 ist demnach ein ordentliches Ergebnis von minus 2,08 Millionen Euro zu erwarten, das in den Folgejahren nur marginal weniger wird: 2026 wird ein Minus von 1,96 Millionen Euro prognostiziert, 2027 sind es 1,83 Millionen Euro und 2028 aus heutiger Sicht 1,76 Millionen Euro, die zu einem ordentlichen Ergebnis im Plus und für einen ausgeglichenen Haushalt fehlen, so Häußler.

„Die Kommunen bilden die Basis im Staat. Wenn Bund und Länder nichts ändern, geht die Basis kaputt“, machte der Bürgermeister deutlich, bevor er auf die finanzielle Lage im Landkreis einging und die Sorge äußerte, dass auch im Kreis Calw die Kreisumlage in den kommenden Jahren die 40-Prozent-Marke erreichen könnte.

Ernüchternder Blick voraus

In diesem Jahr ist im Haushalt ein weiterer Kredit mehr als 5,4 Millionen Euro eingeplant, in 2026 ein weiterer in Höhe von 3,7 Millionen Euro, und auch 2027 rechnet die Finanzplanung mit einem Kredit von vier Millionen Euro. „Erfahrungsgemäß wird das komplette Volumen nicht beansprucht, weil Maßnahmen geschoben oder wegen noch fehlender Fördermittelzusagen nicht begonnen werden“, so Häußler. Klar sei jedoch, dass sich Kämmerer und Gemeinderat mit den Gebührenkalkulationen für Wasser, Abwasser, Friedhof, Verwaltungsleistungen, Erddeponie und Kindergärten beschäftigen müssten. Das ergebe sich nicht nur aus der Haushaltssituation, sondern „steht ohnehin auf dem Zeitplan, da schon mehrere Jahre keine Gebührenkalkulation mehr vorgenommen wurde. Auch die Hebesätze für Grundsteuer A und B sind meines Erachtens zu betrachten“.

Für Häußler ist klar, dass mit Erhöhungen auf der Einnahmenseite die steigenden Ausgaben nicht gedeckt werden können, es handle sich um ein strukturelles Problem der kommunalen Finanzen. Bund und Land müssten zwingend rechtzeitig handeln, „sonst kommt in Zukunft eine schwere Krise“.

Millionenschweres Großprojekt

Zum Thema Hochwasserschutz stehe dem Gemeinderat in nächster Zeit eine schwierige Entscheidung bevor, blickte Häußler auf ein anstehendes Großprojekt, bei dem die Planungsphase zunächst abgeschlossen werden soll. Bei etwa acht Millionen Euro Kosten und einer Förderquote von 70 Prozent bleibe für die Gemeinde ein Eigenanteil von rund drei Millionen Euro übrig. Drei Millionen, verteilt auf 3750 Einwohner, würde die Pro-Kopf-Verschuldung um 800 Euro erhöhen, so der Schultes. Trotz der dunklen Wolken am Finanzhimmel sei er zuversichtlich, „dass wir unsere Gemeinde auch weiterhin gut voranbringen werden“, auch wenn es Einschränkungen geben und Maßnahmen gestreckt werden müssten.

Der Haushaltsentwurf

Im Ergebnishaushalt stehen den Einnahmen in Höhe von 10,838 Millionen Euro Ausgaben von 12,917 Millionen Euro gegenüber, das ordentliche Ergebnis wird vom Kämmerer mit minus 2,08 Millionen Euro prognostiziert. Die größten Posten auf der Einnahmenseite sind zum einen Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 4,947 Millionen Euro oder 45 Prozent der gesamten Einnahmen sowie die Umlagen, Fördermittel und ähnliches mit 3,231 Millionen Euro oder 30 Prozent des gesamten Kuchens.

Personalkosten der größte Brocken

Auf der Ausgabenseite führen die Personalkosten mit knapp 4,92 Millionen Euro (38 Prozent der gesamten Ausgaben) die Liste der größten Brocken an, gefolgt von den Transferaufwendungen wie Kreisumlage und ähnlichem mit 3,894 Millionen Euro (30 Prozent). Die Personalkosten sind seit 2015 von damals 2,052 Millionen Euro auf 4,92 Millionen Euro gestiegen, was Schmelzle mit Tariferhöhungen einerseits und vor allem mit deutlich mehr Stellen andererseits, vor allem im Kita-Bereich, erklärte.

Im Finanzhaushalt 2025 sind Ausgaben für Baumaßnahmen von rund 4,62 Millionen Euro eingeplant bei Gesamtausgaben von 5,95 Millionen Euro. In 2025 wird ein weiterer Kredit in Höhe von 5,4 Millionen Euro gebraucht, so der Kämmerer. Zu Beginn des Jahres 2025 standen 1,28 Millionen Euro liquide Mittel in den Büchern, zum Jahresende wird sich das nach der Prognose vom Plus in ein Minus von 1,27 Millionen Euro drehen.

Der Haushaltsentwurf war vom Verwaltungsausschuss vorberaten worden, der Gemeinderat folgte der Empfehlung der Kollegen und stimmte dem Entwurf einstimmig zu. Das Zahlenwerk soll im April verabschiedet werden.