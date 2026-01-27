Haushaltslage in Dietingen: Taugt das Tafelsilber Forst als Rettungsanker?

Ferdinand von Bissingen denkt über den Verkauf des Gemeindewaldes nach. Bürgermeister Felix Hezel hält das nicht für den der richtige Weg.

Die Zahlen im Haushaltsplan 2026 sprechen eine deutliche Sprache: Mit einer Verschuldung von rund 10,4 Millionen Euro und einer jährlichen Zinslast von 400 000 Euro steht die Gemeinde Dietingen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Ein Vorstoß von Ferdinand von Bissingen lässt aufhorchen: Durch den gezielten Verkauf von 100 Hektar Wald könne die Gemeinde wieder Luft zum Atmen bekommen.

Es ist ein Dilemma, vor dem viele Kommunen stehen: In den zurückliegenden Jahren erlaubten es hohe Einnahmen massiv in die Grundschulen, Kindergärten und speziell in Dietingen, in die Modernisierung der Ortsdurchfahrt zu investieren. Investitionen, die, so von Bissingen, auch „notwendig, zukunftsorientiert und richtig“ gewesen seien. Doch die Kehrseite der Medaille ist nun eine drastisch eingeschränkte Handlungsfähigkeit.

Während die Gemeinde auf künftige Einnahmen aus der Windenergie und EEG-Umlagen wartet, klafft aktuell eine Lücke. Von Bissingen schlägt deshalb vor, das kommunale „Tafelsilber“ nüchtern zu bewerten.

Konkret geht es um rund zehn Prozent des Gemeindewaldes. „Ein vollständiger Verkauf steht nicht zur Debatte“, stellt von Bissingen klar. Vielmehr gehe es um einen moderaten, gezielten Verkauf von etwa 100 Hektar der insgesamt 1100 Hektar Waldfläche.

Die ökonomischen Argumente hinter dem Vorschlag sind detailliert. Etwa zur Schuldentilgung: Bei einem erwarteten Erlös von etwa 3,2 Millionen Euro könnte die Verschuldung sofort spürbar reduziert werden. Dies würde den Ergebnishaushalt dauerhaft von Zinszahlungen entlasten.

Die Marktlage: Der Zeitpunkt scheint günstig. Holzpreise befinden sich auf einem hohen Niveau, und Wald ist als krisenfester Sachwert und Inflationsschutz bei Investoren derzeit extrem gefragt.

Soziale Verträglichkeit: Für von Bissingen ist dies der Weg des geringsten Widerstands für die Bürger. Durch den Teilverkauf könnten schmerzhafte Erhöhungen der Grundsteuer oder anderer kommunaler Gebühren vermieden werden.

Laut den Ausführungen von Bissingens ist Waldland 2026 nicht nur wegen des Rohstoffs Holz attraktiv. Massive steuerliche Vorteile, insbesondere bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer, machten Forstvermögen zu einem idealen generationsübergreifenden Sachwert. Zudem gewinne die CO₂-Bindung der Wälder als Zukunftswert immer mehr an Bedeutung.

Die zentrale Frage der kommenden Wochen werde sein, so von Bissingen, ob die verbleibenden 90 Prozent des Waldes ausreichen, um die ökologischen und forstwirtschaftlichen Ziele der Gemeinde weiterhin ohne Einschränkungen zu verfolgen. Bissingen jedenfalls ist überzeugt: „Die nachhaltige Forstwirtschaft wird dadurch nicht gefährdet.“

Bürgermeister Felix Hezel, mit den Vorschlägen konfrontiert, reagierte kritisch: „Zunächst ist festzuhalten: Die finanzielle Situation der Gemeinde Dietingen im Jahr 2026 ist zweifellos angespannt.“ Die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen – etwa in Bildung, Kinderbetreuung und Infrastruktur – seien notwendig, richtig und langfristig wertstiftend, bekräftigt auch er. „Diese Ausgangslage verlangt von Verwaltung und Gemeinderat eine nüchterne, verantwortungsvolle und zugleich vorausschauende – auch für spätere Generationen – Betrachtung aller Optionen“, so Hezel.

Nichtsdestotrotz versprühten die finanziellen Prognosen für die Gemeinde auch wieder Hoffnung. „Der Vorschlag von Gemeinderat von Bissingen, einen Teil des Gemeindewaldes zu veräußern, ist vor diesem Hintergrund ein legitimer Diskussionsbeitrag. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass der Körperschaftswald weit mehr ist als ein bilanzieller Vermögenswert“, gibt der Bürgermeister zu bedenken. „Er erfüllt neben der wirtschaftlichen Nutzung auch wichtige Schutz- und Erholungsfunktionen für die Bevölkerung und die Natur und ist damit ein zentraler Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge.“

Entscheidend ist aus Sicht Hezels jedoch, dass der Gemeindewald in den vergangenen Jahren im Durchschnitt ein jährliches positives Ergebnis von rund 200 000 Euro eingebracht habe. Damit leiste er einen dauerhaften Beitrag zur Stabilisierung des Ergebnishaushalts. „Ein Verkauf von nahezu zehn Prozent der gesamten Waldfläche ist vor diesem Hintergrund kein Tagesgeschäft, sondern eine weitreichende Entscheidung mit langfristigen“ Folgen, meint Hezel. „Persönlich stehe ich einer Veräußerung von Gemeindewald daher kritisch gegenüber. Ein pauschales „Ja“ zu einem Teilverkauf halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für den richtigen Weg.“ Für den Fall, dass dieses Thema weiterverfolgt werden solle, wären zuvor umfassende Bewertungen notwendig, ebenso wie eine offene und transparente Diskussion im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit.

Unabhängig davon verfolge die Gemeinde parallel alternative Strategien, um die finanzielle Lage perspektivisch zu verbessern. Dazu zählten insbesondere eine konsequente Haushaltskonsolidierung, die Priorisierung von Investitionen, die Nutzung von Förderprogrammen sowie der Aufbau neuer Einnahmequellen – etwa aus der Windenergie, die mittelfristig einen spürbaren Beitrag leisten soll.

„Was Dietingen aus meiner Sicht langfristig voranbringt, ist eine Kombination aus finanzieller Ehrlichkeit, strukturellem Denken und nachhaltigem Handeln. Dazu gehört auch, schwierige Debatten offen zu führen – Entscheidungen über das kommunale „Tafelsilber“ jedoch mit besonderer Sorgfalt und Weitsicht zu treffen“, argumentiert Felix Hezel.