Haushaltslage in Dietingen: Taugt das Tafelsilber Forst als Rettungsanker?

Ferdinand von Bissingen denkt über den Verkauf des Gemeindewaldes nach. Bürgermeister Felix Hezel hält das nicht für den der richtige Weg.
Die Zahlen im Haushaltsplan 2026 sprechen eine deutliche Sprache: Mit einer Verschuldung von rund 10,4 Millionen Euro und einer jährlichen Zinslast von 400 000 Euro steht die Gemeinde Dietingen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Ein Vorstoß von Ferdinand von Bissingen lässt aufhorchen: Durch den gezielten Verkauf von 100 Hektar Wald könne die Gemeinde wieder Luft zum Atmen bekommen.