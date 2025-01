Mutmaßlicher Reichsbürger Wer trägt die Kosten des SEK-Einsatzes in Ihlingen?

Der massive Polizeieinsatz in Ihlingen hat Spuren hinterlassen. Nicht nur emotional, sondern auch finanziell. Doch wie teuer war das Großaufgebot der Einsatzkräfte? Was passiert mit dem Schaden an der Immobilie? Und wer zahlt?