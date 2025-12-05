Haushaltsentwurf: Darum muss Hornberg einen 4,65-Millionen-Euro-Kredit aufnehmen

Der Haushaltsentwurf 2026 zeigt: Hornberg ist finanziell unter Druck. Steigende Kosten, notwendige Investitionen und unklare Förderbedingungen lassen den Etat ins Minus rutschen.
Die Stadt Hornberg steht weiterhin vor finanziellen Herausforderungen. Das zeigte der Vorentwurf des Haushaltsplan 2026 in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Gemeinderat und Verwaltung stricken mit heißer Nadel: Um Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock zu bekommen, müssen die Anträge bis Ende Januar gestellt werden. Bei den Mitteln aus den Leader-Förderprogrammen läuft die Frist am 19. Januar ab, wobei dort der Antrag nachgereicht werden kann.