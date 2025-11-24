Haushaltsdebatte: Wolfacher Gemeinderat streitet um Fahrradbügel und Förderchancen

Zwischen Projekt und Konzept: In der Haushaltsberatung für 2026 prallen im Wolfacher Gemeinderat unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Ergebnisse gab es aber noch nicht.
Zum Einstieg in die Haushaltsberatung lieferte die Verwaltung dem Rat auch Vorschläge mit, worauf 2026 im Hinblick auf nötige Sparmaßnahmen verzichtet werden könnte. Ein Beispiel: die Fahrradbügel in der Innenstadt. Noch nämlich wisse man gar nicht, wohin mit diesen. Schon länger wird über die Fahrradbügel in der Innenstadt diskutiert.