Haushaltsdebatte: In Rust heißt die Devise für das Jahr 2025 „weiter so“

In Rust heißt die Devise für das Jahr 2025 „weiter so“

1 Eines der größten Projekte in Rust: Die Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule soll 2025 mit der Inbetriebnahme der Mensa abgeschlossen werden. Foto: Göpfert

Entgegen dem Trend steht die Europa-Park-Gemeinde gut da – und vermeldet die höchsten Gewerbesteuereinnahmen aller Zeiten. Doch 2025 sollen zunächst große Projekte beendet werden, bevor etwas Neues begonnen wird.









Link kopiert



„Seit der Reform der frühen 2000er ging es Deutschland insgesamt wirtschaftlich sehr gut. Das ist schön, aber auch verführerisch“, erklärte Rust Bürgermeister Kai-Achim Klare in seiner Ansprache zum Haushalt 2025. Denn: „Die Politik erfüllt gerne Wünsche“, so Klare. So sei es deutschlandweit zu einem Ungleichgewicht zwischen den Ausgaben für die Infrastruktur und den konsumtiven Ausgaben gekommen.