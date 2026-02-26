Haushaltsbeschluss in Inzlingen: Finanzspritze reicht nicht für neue Investitionen

Die Gemeinde Inzlingen will Teile des Sondervermögen des Bundes zur Deckung bereits bestehender Ausgaben verwenden.
Nach mehreren Sitzungen und einer Klausurtagung hat der Inzlinger Gemeinderat am Dienstag den Haushaltsplan für 2026 einstimmig verabschiedet. Thorsten Braatz, seit Dezember 2025 neuer Rechnungsamtsleiter im Wasserschloss, führte die letzten Anpassungen in Folge der jüngsten Anmerkungen aus. Ebenfalls sei die in dieser Sitzung ebenfalls behandelte Feuerwehrentschädigungssatzung (wir berichteten) bereits eingepreist.