Haushaltsberatungen starten: Der Landkreis Lörrach muss den Gürtel enger schnallen

Der Doppelhaushalt 2026/2027 für den Landkreis Lörrach ist eingebracht. Jetzt beginnen die Beratungen in den Teilhaushalten.
Mit dem Teilhaushalt 6 – Soziales & Arbeit starteten am Mittwoch die Vorberatungen des Kreishaushalts 2026/2027. Weil die finanzielle Lage – wie in vielen Kommunen in Deutschland – dramatisch ist, muss die Verwaltung auch in diesem Jahr den Rotstift anlegen. Das bekommen unter anderem die Frauenberatungsstelle und die fünf Ligaverbände zu spüren. Denn: Die Globalzuschüsse sollen auf Empfehlung des Kreis-Sozialausschusses für weitere zwei Jahre gekürzt werden. „Alle Förderkürzungen sind schmerzhaft“, räumte Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella ein. Mit Blick auf den Gesamthaushalt sprach sie von einer verzweifelten Finanzlage des Landkreises.