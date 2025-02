Haushaltsberatungen in Kippenheim: Über diese Posten herrschte im Rat Uneinigkeit

1 Die bunten Blumenkübel aus Plastik rund ums historische Schloss kamen bei den Schmieheimern überhaupt nicht gut an. Sie und der Ortschaftsrat wünschen sich stattdessen Metallkübel. Der Gemeinderat Kippenheim war gespalten. Foto:

Kippenheim hat eine solide Finanzlage. Deshalb herrschte bei der Beratung zum Haushalt 2025 wohl auch kein spürbarer Sparzwang. Die Finanzierungslücke von 1,74 Millionen Euro für geplante Investitionen gleicht die Gemeinde mit dem Ersparten aus.









Was Bürgermeister Matthias Gutbrod und Carolin Schaub, Finanzchefin in der Verwaltung, als Haushaltsentwurf zur Diskussion vorlegten, trieb keinem im Gremium Schweißperlen auf die Stirn. Bei rund 12,5 Millionen Euro in den Rücklagen lässt sich ein Finanzierungsbedarf von 1,74 Millionen Euro für Investitionen gut vertreten. Einig war sich das Gremium auch darin, dass die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht über neue Kredite finanziert werden soll, sondern durch einen Griff in die Rücklagen. Dabei muss die Gemeinde auch nicht an ihr Festgeld von etwa 10,5 Millionen Euro ran, das trotz relativ niedrigem Zinssatz immerhin 160 000 Euro an Zinsen pro Jahr in die Gemeindekasse spült.