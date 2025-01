Haushaltsberatungen in Hornberg: Am Bauhof soll nicht gespart werden

Am Bauhof soll nicht gespart werden

Haushaltsberatungen in Hornberg

1 Die Ausstattung des Hornberger Bauhofs wurde im Gemeinderat diskutiert. Foto: Kern

Der Hornberger Gemeinderat hat zum weiten Mal den Haushalt beraten. Bürgermeister Marc Winzer wies darauf hin, dass der Haushaltsplan für 2025 aufzustellen ist, der Finanzplanungszeitraum jedoch die Jahre 2026 bis 2028 umfasst.









Link kopiert



In der kommenden Hornberger Gemeinderatssitzung soll die Beschlussfassung des Haushaltsplans 2025 erfolgen. In der zweiten Beratung am Mittwoch informierte Rechnungsamtsleiterin Simone Mayer über die seit der Dezembersitzung erfolgten Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt.