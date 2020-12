Haushaltsberatungen Im Sommer sollen Großevents nach Nagold zurückkehren

Trotzdem bat Oberbürgermeister Jürgen Großmann seine Kusa-Räte beim noch anstehenden möglichen "Streich-Konzert" im Zuge der laufenden Haushaltsberatungen nicht ausgerechnet beim Kulturhaushalt 2021 (Gesamtvolumen: über 2,1 Millionen Euro) den gnadenlosen Rotstift anzusetzen. Großmann wörtlich: "Wir haben bereits eingespart, was einzusparen möglich ist." Auch wenn es angesichts des kurz bevorstehenden "kompletten Lockdowns" wegen der Corona-Pandemie gerade schwer vorstellbar sei, rechne man Seitens der Stadt damit, spätestens ab Sommer 2021 wieder die für Nagold gewohnten und wichtigen Großveranstaltungen durchzuführen – wobei es wohl im Juli 2021 mit dem Keltenfest auf der Burg Hohennagold und dem Bürgertheater eben dort auch recht spektakulär starten würde.

"Die Menschen sehnen sich nach Kultur", so Großmann weiter – was auch das jüngste Nagolder Weihnachtsbaumleuchten und die große Beliebtheit des Rathaus-Adentskalenders zeigen würden. "Brechen wir mit dem Haushalt den kulturellen Chancen 2021 eine Lanze". Dazu gehöre auch, appellierte der OB: "Ganz bewusst bekennen wir uns zu der Musikschule", für die man alle aktuell offenen Stellen wieder besetzen werde, um die Qualität und das Niveau des schulischen Angebots mindestens zu halten oder gar auszubauen.

Womit Großmann zum – wie einige Räte am Rande der Kusa-Sitzung bekannten – eigentlichen kritischen Thema im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2021 kam: die vom Finanzbürgermeister fest eingeplanten Gebührenerhöhungen. "Bei manchen Gebühren-Themen müssen wir nachjustieren", so Großmann im Kusa – "zumindest ein bisschen!" Wobei er aber auch mit Blick in Richtung "der anwesenden Öffentlichkeit" unmissverständlich klarstellte, dass "die erste Stunde Parken nicht unser Thema" sei. Die erste Stunde Parken werde auch künftig in der Stadt kostenlos bleiben – wörtlich: "Die erste Stunde bleibt frei!" Allerdings müsse man "nach zwölf Jahren" über eine Anpassung – sprich: Erhöhung – der Kosten für die zweite Stunde (und die weiteren Stunden) Parken reden. Denn "Sparen bedeutet nicht nur weniger Geld ausgeben, sondern auch mehr Geld einnehmen", so der OB.

Die eigentlichen harten Auseinandersetzungen um den Haushalt 2021 dürften sich aber vor allem um die von der Verwaltung geplanten, massiven Erhöhungen der Kita-Gebühren drehen – die aber mutmaßlich erst in der kommenden Dezember-Gemeinderatssitzung (Dienstag, 15. Dezember, ab 18 Uhr in der Stadthalle), wenn die Haushaltsreden der im Nagolder Gemeinderat vertretenen Parteien und Fraktionen anstehen, öffentlich zur Sprache kommen dürften. Bis dahin machte Oberbürgermeister Jürgen Großmann seinen Kusa-Räten nach dem Corona-Frust-Jahr 2020 lieber Lust auf die Vorweihnachtszeit 2021 in Nagold – wenn es mit Eisbahn, Weihnachtsmarkt, großen Weihnachtsbaumleuchten und einer Neuauflage des Rathaus-Adventskalenders soviel Besinnlichkeits-Action wie nie in der Stadt geben solle: "Das wird dann eine richtig große Sache!", so der Ausblick vom Schultes zum Abschluss der Kusa-Sitzung.