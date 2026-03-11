Haushaltsberatungen ein Trauerspiel: Chaos am Ratstisch in VS – „Worüber genau stimmen wir jetzt ab?“

Heimlichkeit, ein Antragsdschungel, falsche Ergebnisse – und Beschlüsse, die doch keine sind: Die Haushaltsberatungen in VS – sind für die Autorin Cornelia Spitz ein Trauerspiel.
11. März 2026 in Villingen-Schwenningen – an diesem Tag soll der Gemeinderat des Oberzentrums den Haushalt für die Jahre 2026 und 2027 verabschieden. Doch während die Haushaltsreden der Fraktionen längst geschrieben sind, geht es für die Stadträte in die letzte Runde. Der Plan, die Haushaltsberatungen in der Vorwoche abzuschließen, scheiterte. Unmittelbar vor der Verabschiedung des Haushalts werden daher noch Beschlüsse gefasst – die genauen Zahlen stehen also erst Minuten vorher fest. Dabei geht es um viel. Noch nie musste so sehr gespart werden.