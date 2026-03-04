Haushaltsberatung in VS: Stellenabbau bei der Stadt oder Augenwischerei?

Die FDP fordert radikalen Stellenstopp bei der Stadt VS – doch der Antrag scheitert. Während die Verwaltung wächst, streiten Stadträte über echtes Sparen. Nur Prozessoptimierung?
„Wir haben nie übers große Ganze geredet“, der FDP-Fraktionssprecher Frank Bonath hadert mit dem Prozedere der Haushaltsberatung. Zu wenig Klarheit, was sich VS wirklich leisten könne und welche Auswirkungen Beschlüsse für die Zukunft haben könnten – kurzum: Am Mittwochnachmittag stellte Bonath den Antrag auf eine Grundsatzdebatte.