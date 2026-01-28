Haushaltsberatung in Schönau: Schönau erwartet knapp eine halbe Million Euro Überschuss

Der Schönauer Gemeinderat hat dem Haushaltplan und der Haushaltssatzung 2026 einstimmig zugestimmt. Im Ergebnishaushalt 2026 wird ein Überschuss von 453 299 Euro erwartet. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum Jahresende 2026 dadurch einen Betrag von 1,6 Millionen Euro aus. Hinzu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 570 000 Euro.

Die Gemeinde rechnet für 2026 mit einer Gewerbesteuereinnahme von 2,7 Millionen Euro, eine geringeren FAG- und Kreisumlage von rund 281 000 Euro und eine um 103 140 Euro geringere GVV-Umlage (jeweils im Vergleich zum Vorjahr).

Liquidität ist gewährleistet

Zum Ende Jahr 2026 stehen voraussichtlich liquide Eigenmittel von knapp 3,4 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mindestliquidität ist gewährleistet. Die Verschuldung steigt auf fast 9,9 Millionen Euro, jährlich werden aber über 352 000 Euro getilgt. „Die Stadt setzt ihre hohe Steuerkraft konsequent zum Abbau der Schulden ein“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Als Unterhaltsmaßnahmen sind geplant: eine neue Dachrinne am ZG-Gebäude (zur Bahnhofstraße hin) (6000 Euro), die Sanierung der Plattenbeläge und Außenumkleiden beim Freibad (9000 Euro), ein weiteres Klassenzimmer inklusive Ausstattung für den Pavillon (8000 Euro) und die Sanierung der Haselbergstraße (8000 Euro).

ZG-Gebäude wird nicht verkauft

Hauptamtsleiter Dirk Pfeffer teilte mit, dass sich der Gemeinderat in seiner nicht-öffentlichen Sitzung im Dezember gegen einen Verkauf des ehemaligen ZG-Gebäudes ausgesprochen habe. Der Verwaltung liegt ein Kaufangebot vom 12. November 2025 vor.

Rechnungsamtsleiterin Yvonne Wagner hofft, dass die Sanierung von vier Brücken über das Sondervermögen des Bundes finanziert werden kann. Weitere Sanierungsmaßnahmen betreffen unter anderem den Hochbehälter Eichbühl, die Färberstraße (1,1 Millionen Euro) und die Wiesenstraße. Mechthild Münzer (CDU) forderte die Verwaltung auf, ihren strikten Sparkurs nicht zu verlassen.