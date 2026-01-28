Haushaltsberatung in Schönau: Schönau erwartet knapp eine halbe Million Euro Überschuss

Der Gemeinderat Schönau hat dem Haushaltsplan 2026 einstimmig zugestimmt. Mechthild Münzer mahnt einen strikten Sparkurs an.
Der Schönauer Gemeinderat hat dem Haushaltplan und der Haushaltssatzung 2026 einstimmig zugestimmt. Im Ergebnishaushalt 2026 wird ein Überschuss von 453 299 Euro erwartet. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum Jahresende 2026 dadurch einen Betrag von 1,6 Millionen Euro aus. Hinzu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 570 000 Euro.