Haushaltsberatung in Dornstetten: Gemeinderat will beim Katastrophenschutz nicht sparen

Der Dornstetter Gemeinderat hat den Haushaltsplanentwurf 2026 beraten. Große Änderungen im Vergleich zur Einbringung des Etats ergaben sich nicht.

Recht zügig ging der Dornstetter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung unter der Leitung von Kämmerer Kochen Köhler den Haushaltsplanentwurf 2026 durch und besprach Veränderungen, die sich seit der Einbringung des Etats ergeben hatten, beziehungsweise nahm diese zur Kenntnis. Der Haushalt solle in vier Wochen beschlossen werden, so Bürgermeister Bernhard Haas; in zwei Wochen sei noch der Eigenbetrieb Nahwärme Thema.

Laut Köhler ist unter anderem in Sachen Gebäude bei der Alten Volksbank mit zusätzlichen Einnahmen durch Photovoltaik-Einspeisevergütungen in Höhe von 3000 Euro zu rechnen. Ferner gebe es 22 000 Euro Mieteinnahmen beim Gebäude Gartenstraße 30, gleichsam fielen aber 10 000 Unterhaltskosten an. Ähnlich beim Gebäude Steiningstraße 4 bis 6: Hier plane man jetzt 33 000 Euro Mehreinnahmen durch Miete, aber auch 10 000 Euro Unterhaltskosten als Mehrausgaben.

3000 Euro spare man durch die komplette Streichung eines „Tags der offenen Verwaltung.“ Bei der Werkrealschule spare man bei den Personalkosten, diese gingen, so der Kämmerer, von 50 000 auf rund 44 000 Euro zurück. Bei der Schulsozialarbeit ergebe sich wiederum eine Erhöhung der Personalkosten von 98 000 auf jetzt 119 000 Euro, denn es gebe mehr Bedarf.

Sperrvermerk für Arbeiten am Jugendhaus

Beim Jugendhaus sind unter anderem 5000 Euro für Schallschutz und Malerarbeiten im Erdgeschoss eingeplant. Dem Antrag von Karlheinz Raisch (Freie Wähler/CDU), diesen Punkt mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis das Jugendhaus – wie geplant – besichtigt worden sei, stimmte das Gremium mehrheitlich zu.

Zwei Ergänzungen gab es beim Kindergarten Brunnenberg. Zum einen gibt es laut Köhler noch Einnahmen von 1500 Euro durch Photovoltaik-Einspeisungen, zum anderen kostet laut Bauamtsleiter Alexander Mönch die neue Beleuchtung weniger als geplant. Beim Kindergarten Höfle stiegen ferner die Zuweisungen an Kirchengemeinden von 280 000 Euro auf 376 000 Euro, so Köhler weiter.

Es bleibt bei drei Notstromaggregaten

14 300 Euro – bei geplanten 7000 Euro – kämen beim Punkt „Abwasserbeseitigung – Sonstige ordentliche Aufwendungen“ hinzu. Man müsse, so Mönch, noch Schwachstellen zu prüfen. Beim Punkt „Dienstleistungen – Infrastruktur, Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz“ bleiben die eingeplanten 125 000 Euro stehen. Den Antrag von Hans-Martin Mannheimer (FW/CDU), doch erst einmal nur zwei Notstromaggregate anzuschaffen statt drei, lehnte der Rat mit acht Nein-Stimmen bei sieben Ja-Stimmen und einer Enthaltung ab. Jüngste Erläuterungen im Gremium zu diesem Thema hätten nachhaltigen Eindruck hinterlassen, so der Tenor.