Haushaltsberatung in Dornstetten: Gemeinderat will beim Katastrophenschutz nicht sparen

Der Dornstetter Gemeinderat hat den Haushaltsplanentwurf 2026 beraten. Große Änderungen im Vergleich zur Einbringung des Etats ergaben sich nicht.
Recht zügig ging der Dornstetter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung unter der Leitung von Kämmerer Kochen Köhler den Haushaltsplanentwurf 2026 durch und besprach Veränderungen, die sich seit der Einbringung des Etats ergeben hatten, beziehungsweise nahm diese zur Kenntnis. Der Haushalt solle in vier Wochen beschlossen werden, so Bürgermeister Bernhard Haas; in zwei Wochen sei noch der Eigenbetrieb Nahwärme Thema.