Haushalt Winterlingen: Die Rücklagen schmelzen weiter

498 Seiten hat das Zahlenwerk am Ende. Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Winterlingen ist aber nicht nur von der reinen Seitenzahl her eine ordentliche Hausnummer. 19,1 Millionen Euro umfasst der Ergebnishaushalt, der von der Verwaltungsspitze um Bürgermeister Michael Maier nun dem Gemeinderat final vorgelegt wurde. Der Ergebnishaushalt schließt am Ende aber mit einem Minus, trotz der Tatsache, dass man hier und da noch Einsparungen vorgenommen hatte. 860.831 Euro fehlen. Immerhin: In der ersten Kalkulation hatte man noch eine neun am Anfang des Abmangels stehen. Bei der Dachsanierung am Sportplatz in Benzingen fällt der Mittelbedarf etwas niedriger aus. Viel hilft das aber nicht, die Aufwendungen von 19,96 Millionen Euro übersteigen die Erträge von gut 19 Millionen Euro dann doch deutlich.

Investiert wird viel unter der Erde​ Folgt noch ein Blick auf die Investitionen, 5,51 Millionen Euro sind vorgesehen. Eingezahlt werden können aber nur rund 1,96 Millionen Euro, was einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3,54 Millionen Euro ergibt. Diese holt man sich aus den vorhandenen Rücklagen. So kommt man in Winterlingen abermals um eine Aufnahme von Krediten herum.

Investiert wird übrigens viel unter der Erde. Allein in den kommenden Jahren sollen 15 Millionen Euro in die Kanalnetze und Kläranlage fließen. Auch anderweitiges ist in Planung: So soll der Grundschulkomplex mit Mehrzweckhalle in der Friedrichsstraße in den kommenden drei Jahren für 863.100 Euro saniert werden, in 2026 ist hier etwas mehr als eine halbe Million Euro eingestellt. Der neue Gruppenraum im Benzinger Kindergarten schlägt mit 120.000 Euro zu Buche. Der fette Posten ist aber die Kanalsanierung – in den kommenden Jahren sind allein dafür 6,77 Millionen Euro eingepreist. In 2026 sind hier 1,33 Millionen verplant. Für den Umbau der Leichenhalle am Winterlinger Friedhof hat Kämmerer Bodo Erath 200.000 Euro veranschlagt.

Zwei Haushaltsreden im Rat

Dass Winterlingen so munter investiert, das wurde auch in den Haushaltsreden der Fraktionen „Zukunft Winterlingen“ und der „Bürgerliste“ deutlich. Roland Heck machte für letztgenannte den Auftakt. Im aktuellen Haushaltsplan würde viel „Sinnvolles und Wichtiges“ zu finden sein, wenngleich man bei der Kür reduziert habe. Winterlingen stehe aber gut da, habe drei sanierte Hallen, den Breitbandausbau gemeistert und investiere zudem ins interkommunale Industriegebiet und die Kläranlage. Was Heck aber Sorge bereitete, das waren die Personalkosten, die in 2026 auf rund fünf Millionen Euro anwachsen – „da müssen wir ein Auge drauf haben“. Klar sei aber auch, dass viele Aufgaben von der großen Poltik nach unten weitergereicht würden, man sei nicht mehr „Herr im eigenen Haus“ und werde als Kommune finanziell „nicht auskömmlich“ ausgestattet. Gleichwohl handle man hier vor Ort mit ruhiger Hand: „Wir verpulvern das Geld nicht, sondern investieren in die Infrastruktur.“ Doch künftig müsse man sich wohl von lieb gewonnen Dingen trennen oder auch die Gebühren anpassen. Beispiel: die Bestattungsgebühren. Hier habe man nur eine Kostendeckung von 42 Prozent, so Heck. Trotzdem stimme seine Liste dem Haushaltsentwurf zu.

Pfersich legt Finger in die Wunde

Grundsätzlich einverstanden war auch Rainer Pfersich von „Zukunft Winterlingen“. Trotz Defizit sei in Winterlingen „die Welt noch einigermaßen in Ordnung“, konstatierte er. Künftig müsse man auch „unpopuläre Entscheidungen treffen“, da Einsparungen alleine nicht ausreichen würden. Auch er legte den Finger in die Wunde der Personalkosten, die im Vergleich zu 2025 ja um gut 400.000 Euro steigen würden. Die Sanierung des Grundschulkomplexes lobte Pfersich ausdrücklich, ebenso die Umrüstung der Schulen auf LED-Beleuchtung. Die Abmangelbeträge der Schulen, Kindergärten und Bäder würden sich auf 3,89 Millionen Euro summieren. „Da soll noch einer sagen, wir sind keine familienfreundliche Kommune“, so Pfersich. Am Ende stimme auch seine Fraktion für den Haushaltsplan. Der gesamte Gemeinderat votierte also einstimmig für die vorgestellte Finanzplanung.