Haushalt Winterlingen: Die Rücklagen schmelzen weiter

Auch die Gemeinde Winterlingen schafft es in diesem Jahr nicht, einen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine zu stellen. Trotzdem braucht es weiterhin keine Aufnahme von Krediten.
498 Seiten hat das Zahlenwerk am Ende. Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Winterlingen ist aber nicht nur von der reinen Seitenzahl her eine ordentliche Hausnummer. 19,1 Millionen Euro umfasst der Ergebnishaushalt, der von der Verwaltungsspitze um Bürgermeister Michael Maier nun dem Gemeinderat final vorgelegt wurde. Der Ergebnishaushalt schließt am Ende aber mit einem Minus, trotz der Tatsache, dass man hier und da noch Einsparungen vorgenommen hatte. 860.831 Euro fehlen. Immerhin: In der ersten Kalkulation hatte man noch eine neun am Anfang des Abmangels stehen. Bei der Dachsanierung am Sportplatz in Benzingen fällt der Mittelbedarf etwas niedriger aus. Viel hilft das aber nicht, die Aufwendungen von 19,96 Millionen Euro übersteigen die Erträge von gut 19 Millionen Euro dann doch deutlich.