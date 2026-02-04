Haushalt Weilen: Bis auf Weiteres ist Sparen angesagt

Das Weilener Gremium befasste sich jüngst mit dem Haushalt. Wie überall sieht es eng aus, doch die Gemeindehalle profitiert vom Sondervermögen.
Der Haushalt 2026 sowie der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung liegen in Weilen unter den Rinnen nicht nur vor, sondern wurden vom Gemeinderat direkt einstimmig abgesegnet. Vorbereitet wurde der Entwurf von Bürgermeisterin Silke Edele, gemeinsam mit Nathalie Lehr, die beim Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Oberes Schlichemtal für die Finanzen verantwortlich ist.