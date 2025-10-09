Haushalt von Lörrach: Wo Haagen Verbesserungen wünscht

Auf der Tagesordnung der Ortschaftsratssitzung in Haagen standen die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2023 und die Vorschläge des Ortschaftsrats für den Haushalt 2026.

Das Gesamtergebnis von 2023 fällt mit einem Plus von gut zehn Millionen Euro positiv und höher als geplant aus. Allerdings war sich der Ortschaftsrat darin einig, dass die Zahlen in den kommenden Jahren wohl finanziell nicht mehr so rosig aussehen werden, da die höheren Ausgaben aus dem laufenden Haushalt nicht gegenfinanziert seien.

Ortsentwicklungsplan auf der Wunschliste Die Vorschlagsliste für Baumaßnahmen, Reparaturen und Verbesserungen für 2026 umfasst neun Punkte. Gefordert werden darin ein Ortsentwicklungsplan für Haagen und eine Planungsrate für das Sanierungsgebiet Haagen Zentrum. Es gäbe auch immer noch keine barrierefreien Zugänge zu öffentlichen Gebäuden wie der Ortsverwaltung, der Schlossberghalle und der alten Halle.

Sehr wichtig fand vor allem Christa Rufer von der SPD den Aufbau der Seniorenarbeit nach dem Vorbild von Brombach und Hauingen. Andere Baustellen sind die Bushaltestellen in der Ritterstraße, Haagen Zentrum und am Sportplatz Richtung Hauingen. Dort fehlt ein Wetterschutz, die auf den Bus Wartenden seien dort jedem Wetter ausgesetzt.

Vorschlagsliste auf neun Punkte eingedampft

Eine Planungsrate für das Sportgebiet Neumatt-Brunnwasser sei auch dringend notwendig. Der Bauabschnitt III für die Schlossberghalle wurde in das Jahr 2028 verschoben. Auch schon länger beantragt wurde eine Radwegbeleuchtung am Kreisel Eisenbahnstraße zum Radweg an der Wiese.

Die Liste wurde in den vergangenen Jahren immer wieder der Stadt Lörrach vorgelegt, aber bis dato sei nichts passiert. Ulrike Krämer von der CDU unterbreitete den Vorschlag, sich vielleicht eher auf eine Sache zu konzentrieren, als auf alle neun Punkte. Der Ortsvorsteher Horst Simon verwies daraufhin auf die Tatsache, dass die Liste schon von 33 Punkten auf neun Punkte heruntergebrochen worden sei. Die anderen 24 Punkte seien aber damit nicht als erledigt zu betrachten. Im Prinzip seien alle Baumaßnahmen auf der Liste wichtig, eine Umsetzung stände aber tatsächlich noch in den Sternen. Christa Rufer sah es aber trotzdem als sehr wichtig an, hartnäckig zu bleiben, und zitierte dazu die Redewendung: „Steter Tropfen höhlt den Stein.“

Ortschaftsräte schlagen Begehung mit der Stadt vor

Ulrike Krämer schlug daraufhin eine Begehung mit den Verantwortlichen der Stadt vor, diesem Vorschlag schloss sich Horst Simon an und schlug eine Begehung mindesten zweimal im Jahr vor.

Ein anderes Problem entwickelt sich beim Neubaugebiet Belist, wie es in der Sitzung des Ortschaftsrats hieß: Christa Rufer berichtete von Fahrrädern, Rollern und vielen anderen Gegenständen, die im neu gestalteten Wasserbecken des Quartiers liegen würden. Zudem gäbe es nirgendwo einen Mülleimer. Da stelle sich vor allem die Frage nach der Zuständigkeit für die Müllbeseitigung und für das Aufstellen von Mülleimern.

Horst Simon bestätigte die Beobachtungen und das Herausfischen der Gegenstände durch den Werkhof beim ersten Mal. Allerdings müsse man die Zuständigkeiten notwendigerweise noch genauer abklären. Wie man dem eigentlichen Problem, nämlich der Müllentsorgung im öffentlichen Raum, beikommen könnte, wird wohl eine noch größere Herausforderung werden.