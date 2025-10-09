Haushalt von Lörrach: Wo Haagen Verbesserungen wünscht

Auf der Tagesordnung der Ortschaftsratssitzung in Haagen standen die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2023 und die Vorschläge des Ortschaftsrats für den Haushalt 2026.
Das Gesamtergebnis von 2023 fällt mit einem Plus von gut zehn Millionen Euro positiv und höher als geplant aus. Allerdings war sich der Ortschaftsrat darin einig, dass die Zahlen in den kommenden Jahren wohl finanziell nicht mehr so rosig aussehen werden, da die höheren Ausgaben aus dem laufenden Haushalt nicht gegenfinanziert seien.