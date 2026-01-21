Haushalt von Grenzach-Wyhlen: Neue Herangehensweise oder Verschleierung?

Die kommunalen Fachbereiche sollenkünftig einzeln betrachtet werden.
Im Zuge der Haushaltsdebatte am Dienstagabend im Gemeinderat hat die FDP-Fraktion die Einführung einer politisch gesteuerten Budgetierung nach Aufgaben- und Wirkungsbereichen mit Übergangsregelung für das laufende Haushaltsjahr beantragt. Das Gremium gab dem Antrag der Liberalen – bei zwei Gegenstimmen von Aaron Gössler und Elvis Bejtovic – statt. Als Begründung für den FDP-Antrag führte Tilo Levante aus, dass der Gemeinderat angesichts der angespannten Haushaltslage vor der Aufgabe stehe, klare Prioritäten zu setzen und Verantwortung für das Gesamtergebnis zu übernehmen.