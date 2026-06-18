Haushalt versus Innenstadt: Steigen die Parkgebühren in Lahr oder nicht? Das sagen die Räte

Die Lahrer Räte hatten bei der ersten öffentlichen Diskussion zu höheren Parkgebühren verschiedene Ansichten. Die einen wiesen die Innenstadt hin – andere auf den Haushalt.

Die Stadt Lahr plant, die Parkgebühren anzuheben. Wie berichtet, soll es künftig zwei Tarifzonen geben: der Innenstadtring und der Bereich im Inneren. In letzterem soll eine halbe Stunde parken künftig 1,20 Euro statt 50 Cent kosten. Im Beirat für Verkehrsangelegenheiten wurde das Thema am Mittwochabend erstmals öffentlich diskutiert.

Martin Stehr, Leiter der Abteilung Mobilität und Verkehr, stellte daher einige Eckdaten – und das Spannungsfeld – noch einmal vor. Dabei gelte es vor allem drei Sichtweisen zu beachten: Seine Abteilung schätze die Parkraumbewirtschaftung als „sehr wichtiges Instrument, um den ruhenden Verkehr zu managen“. Mit der Aufteilung in zwei Tarifzonen wolle man das Parken auf den Ring verlagern beziehungsweise in die Parkhäuser hinein, wo das Abstellen des Autos künftig weniger kosten soll als in der Innenstadt. „Dann wird das Blech nicht wahrgenommen“, beschrieb Stehr die Vorteile für die Innenstadtbesucher und -bewohner. Zudem reduziere man den Parksuchverkehr.

Erhöhung ist ein Vorschlag der Gesamtverwaltung

Auf der anderen Seite stehe das Starkmarketing, das negative Auswirkungen für den Einzelhandel befürchte. Der dritte Part sei der Kämmerer, der den Haushalt im Blick hat und Einnahmen managen muss. Und die Parkgebühren seien seit Jahrzehnten nicht erhöht worden. Die aktuelle Satzung stammt von der Umstellung von Mark auf Euro. All diese Aspekte habe man in der Vorarbeit berücksichtigt. „Es ist eine Vorlage der Gesamtverwaltung“, betonte Stehr.

Nun war es an den Räten und sachkundigen Bürgern, ihre Einschätzungen vorzutragen. Und die gingen durchaus auseinander. „Wir werden nicht einheitlich abstimmen“, schickte Klaus Girstl (Freie Wähler) gleich voraus. Er selbst sei der Meinung, es gebe zwar nie den richtigen Zeitpunkt für Erhöhungen, es sei aber in Ordnung, dass man den Verkehr über zwei Tarifzonen steuert. Einen Vorschlag hatte er auch noch: „Das kostenlose Parken an Adventssamstagen könnte man ausweiten zu einem Samstag im Monat.“ Sven Täubert (Grüne) betonte, seine Fraktion werde „im Sinne eines Kompromisses“ zustimmen. Er verwies darauf, man habe sich im Rat darauf geeinigt, Gebühren „alle drei bis vier Jahre“ anzuschauen. Das habe man bei den Parkgebühren versäumt. Die geplante „Brötchentaste“, mit der Nutzer der „Parkster“-App 20 Minuten kostenlos parken können, sehe man kritisch, man stimme aber zu, weil dies ein Wunsch der Werbegemeinschaft sei.

Hirsch wollte sich noch nicht festlegen

Roland Hirsch wollte sich am Mittwochabend noch nicht festlegen, wie die SPD am Montag abstimmen wird. „Wir möchten das noch innerhalb der Fraktion besprechen. Auch unter dem Aspekt der finanziellen Situation“, ließ er verlauten. Stutzig habe ihn gemacht, dass IHK-Innenstadtberater Thomas Kaiser, der die Stadt bei der Entwicklung ihres Zentrums intensiv begleitet, vor höheren Parkgebühren gewarnt hätte.

Für Annette Korn (CDU) dagegen war der Fall klar: „Wir haben uns zuletzt verstärkt Gedanken über die Attraktivität der Innenstadt gemacht. Auch wenn die Stadt Einnahmen braucht, ist das jetzt ein falsches Signal.“ Zwei Stunden parken für 4,80 Euro, so Korn weiter, „kann nicht sein. Damit machen wir die letzten Geschäfte auch noch platt“. Lediglich eine moderate Anpassung halte sie für gerechtfertigt. Die Bürger könnten schließlich nichts dafür, dass man es versäumt habe, die Gebühren in kleineren Schritten zu erhöhen. Sitzungsleiter Guido Schöneboom regte daraufhin an, Korn könne am Montag im Gemeinderat einen entsprechenden Änderungsantrag stellen. Ähnlich wie Korn argumentierte Klaus Schwarzwälder (Freie Wähler): „Ich verstehe die finanziellen Argumente, aber auf die Autofahrer draufzuhauen, finde ich nicht richtig. Einkaufen, tanken, Versicherung – alles wird teurer. Was soll der Normalbürger denn noch alles aufbringen?“

Uffelmann nimmt Haushaltslage in den Fokus

Wiederum für die Erhöhung sprach sich Jörg Uffelmann (FDP) aus. „Wir müssen auf die Haushaltssituation reagieren. Es war doch von vornherein klar, dass es schmerzhaft wird. Höhere Parkgebühren bringen uns einen ordentlichen Klotz an Einnahmen, den wir brauchen. Wenn wir das nicht ausnutzen, bringen wir den Haushalt nichts ins Gleichgewicht.“ Kritisch äußerte er sich jedoch zur Brötchentaste per App – auch nach eigenen Erfahrungen. Gerade ältere Bürger hätten mit der Technik Probleme. Uffelmann plädierte für eine analoge Brötchentaste an den Automaten.

Nicht nur ältere, auch jüngere Menschen hätten „keine Lust auf 1000 Apps“, kommentierte Jugendgemeinderat Niclas Schaiter. Er fragte sich, wie man sich als junger Erwachsener ohne Einkommen die Innenstadtbesuche noch leisten soll.

Brötchentaste ließe die Einnahmen schrumpfen

Martin Stehr ging nach der Diskussion auf die Brötchentaste ein. Würde man diese auch am Automaten einführen, würde man auf Mehreinnahmen in Höhe von 135.000 Euro verzichten – mit der App verzichte man aufgrund der mutmaßlich geringeren Nutzerzahl nur auf etwa 67.000 Euro. „Das sind keine Peanuts“, machte er deutlich.

Letztendlich entschied der Beirat mit acht Ja-, vier Nein-Stimmen und drei Enthaltung, die Erhöhung der Parkgebühren dem Gemeinderat zu empfehlen.

Gemeinderat entscheidet

Das letzte Wort über die Erhöhung der Parkgebühren hat am Montag, 22. Juni, der Gemeinderat. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Rathaus II. Die Abstimmung verspricht spannend zu werden, da eine vorherige nichtöffentliche Beratung im Technischen Ausschuss ein gespaltenes Bild mit nur leichter Tendenz für die Erhöhung abgegeben hat – und über einzelne Punkte des Beschlussvorschlags getrennt abgestimmt wurde.