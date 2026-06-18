Haushalt versus Innenstadt: Steigen die Parkgebühren in Lahr oder nicht? Das sagen die Räte

Die Lahrer Räte hatten bei der ersten öffentlichen Diskussion zu höheren Parkgebühren verschiedene Ansichten. Die einen wiesen die Innenstadt hin – andere auf den Haushalt.
Die Stadt Lahr plant, die Parkgebühren anzuheben. Wie berichtet, soll es künftig zwei Tarifzonen geben: der Innenstadtring und der Bereich im Inneren. In letzterem soll eine halbe Stunde parken künftig 1,20 Euro statt 50 Cent kosten. Im Beirat für Verkehrsangelegenheiten wurde das Thema am Mittwochabend erstmals öffentlich diskutiert.