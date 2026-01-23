Haushalt verabschiedet: Warum die Pro-Kopf-Verschuldung in Mühlenbach leicht sinkt

Im Mühlenbacher Gemeinderat wurde der Haushalt 2026 verabschiedet. Bürgermeisterin Helga Wössner stellte die Bürger auf schwierige Zeiten ein.
In Mühlenbach wurde der Haushalt für das Jahr 2026 verabschiedet. In der Sitzung vom 17. Dezember wurden über einige Haushaltsmittel beraten, die nun gestrichen oder verschoben wurden, die Zahlen haben sich dabei leicht verändert. Bürgermeisterin Helga Wössner sprach von schwierigen Zeiten. Einerseits würden den Kommunen von Bund und Land Aufgaben übertragen, die Finanzierung bliebe aber unvollständig. Gleichzeitig gebe es steigende Umlagen, höhere Preise und Personalausgaben.