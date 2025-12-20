Haushalt verabschiedet: Meßstetten spart mit Maß – das sind die Schwerpunkte der Fraktionen

Einstimmig verabschiedet hat der Gemeinderat Meßstetten den Haushalt 2026. Die Fraktionen sehen weitere Sparpotenziale; Investitionen in die Infrastruktur seien aber weiter nötig.
Die Stadt Meßstetten steht finanziell vergleichsweise auf soliden Beinen. Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 sieht zwar einen Fehlbetrag von rund 1,6 Millionen Euro im Ergebnishaushalt vor; die Verwaltung soll zum Jahresende nach derzeitigem Stand aber immer noch 7,5 Millionen Euro an liquiden Mitteln auf der hohen Kante liegen haben. Dazu kommen rentable Beteiligungen an der EnBW sowie an der NetzeBW in ähnlicher Höhe. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,016 Millionen Euro aus – die Basis für das Investitionsprogramm.