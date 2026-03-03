Haushalt unter Druck: Mehr zahlen für die Kita? Gemeinderat in VS vor richtungsweisender Entscheidung

Soll der Elternanteil an den Betreuungskosten steigen? Vor der Gemeinderatssitzung spricht der Gesamtelternbeirat für den Kitabereich von „großer Verunsicherung.“
Werden die Kitagebühren erhöht – und – wenn ja – wie? Mit dieser Frage wird sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 4. März, befassen – und zahlreiche Eltern werden die dazugehörige Debatte live vor Ort in der Neuen Tonhalle mitverfolgen. Der Gesamtelternbeirat Kitas VS hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Wochen zahlreiche Rückmeldungen von Eltern erhalten und die Positionen offenbar auch so an die Fraktionen widergespiegelt.