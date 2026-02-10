Haushalt Rosenfeld: Deponie wird vorerst nicht renaturiert

Unterm Strich 450.000 Euro weniger an Ausgaben: Rosenfelder Haushalt ist unter Dach und Fach. Ohne neue Schulden geht es trotzdem nicht.
Landauf, landab klagen Kommunen über klamme Kassen, da bildet das Heuberg-Städtchen keine Ausnahme. Die Finanzplanung, die der Gemeinderat mit einer Gegenstimme verabschiedet hat, kommt tiefrot daher – zweieinhalb Millionen Euro muss Rosenfeld an Schulden in diesem Jahr aufnehmen. Allzu rosig sehen auch die Folgejahre nicht aus. Wohl erst für 2029 zeigt sich ein Lichtstreif am Horizont. Dann, so hofft Kämmerin Isabell Hinger, könne sie wieder einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren.