Haushalt Oberwolfach: Harte Maßnahmen stehen an

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2026 einstimmig verabschiedet – trotz eines Defizits von 1,1 Millionen Euro.
Einstimmig beschloss Oberwolfachs Gemeinderat am Dienstag den Haushaltsplan 2026. Ein auffälliges Zahlenwerk: Bis 2024 sei man im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht „sehr verwöhnt“ gewesen, bilanzierte Kämmerer Thomas Springmann. 2025 gab’s mit einem Minus von 315 900 Euro erstmals ein negatives Ergebnis. 2026 klafft in der Bilanz eine Lücke von 1,1 Millionen Euro. Aussicht auf positive Überraschungen im Jahresverlauf bot Springmann nicht: „Wir müssen damit rechnen, dass wir mit dem Ergebnis aus dem Jahr kommen.“