Haushalt Meßstetten 2026: Wo die Stadt investieren will – und welche Projekte vertagt werden

Die Grenze der Belastbarkeit hält Bürgermeister Frank Schroft für erreicht: Bund und Land veranlassten Aufgaben, Kommunen müssten sie finanzieren. Daher wird gespart.
„Das ist kein Ausrutscher – das ist ein Systemfehler“ – so hat Bürgermeister Frank Schroft den Präsidenten des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, mit Blick auf die Situation der Kommunen zitiert, deren finanzielle Lage aufgrund wachsender Aufgaben, von Bund und Land veranlasst, explodierender Preise und steigender Tarifgehälter so schlecht sei wie noch nie. Das zeige, „wie wichtig solide, verantwortungsvolle und vorausschauende kommunale Finanzpolitik heute ist“, sagte Schroft, als er den Haushaltsplan 2026 im Gemeinderat einbrachte.