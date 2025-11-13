Haushalt Meßstetten 2025: Wo jetzt gespart wird und warum – Stabilität ist das oberste Ziel

Vorausschauend betreiben Stadt und Gemeinderat Meßstetten seit Jahren Haushaltspolitik – und wollen dabei bleiben. Das hat freilich ein Sparprogramm zur Folge.

„Die strukturellen Verfehlungen können wir mit unseren Maßnahmen nicht wett machen.“ Wenn Bürgermeister Frank Schroft und Stadtkämmerer Daniel Bayer an die Kosten für jene Maßnahmen denken, die Bund und Land veranlassen, aber nicht tragen, schauen sie nicht fröhlich drein. Das bekannteste Beispiel: Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz kostet vor allem die Kommunen Geld.

Schroft und Bayer sind deshalb dankbar, dass der Gemeinderat Meßstetten schon 2020, „als es uns noch gut ging, aber die Verschlechterung schon absehbar war“, bereits die Weichen zur Haushaltskonsolidierung gestellt und stets nach Einsparmöglichkeiten gesucht hat – trotz der Corona-Hilfe vom Bund, trotz der höheren Schlüsselzuweisungen dank gestiegener Einwohnerzahl durch die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter.

Die Flüchtlinge fehlen dem Stadtkämmerer

Sie sind inzwischen ausgezogen aus der einstigen Zollernalb-Kaserne, die Einwohnerzahl daher gesunken auf aktuell 10 590 Personen. Weil jeder Einwohner pro Jahr aber etwa 1800 Euro mehr an Schlüsselzuweisungen ins Stadtsäckel bringt und der geplante Interkommunale Industrie- und Gewerbepark Zollernalb (IIGP) Wohnbauflächen nötig macht, verschmerzt die Stadt die hohen Investitionen in neue Baugebiete gerne, obwohl dadurch das Sparbuch dünner wird.

Das Geld ist in Aktien investiert und bringt Rendite

21 Millionen Euro hatte die Stadt bei Schrofts Amtsantritt auf der hohen Kante, mehr als 32 Millionen waren es zwischenzeitlich, und aktuell sind es noch 14 Millionen. Ein Großteil kommt freilich wieder zurück durch den Verkauf von 140 Bauplätzen, die in den vergangenen fünf Jahren geschaffen wurden. Und auch die Investition in weitere EnBW-Aktien zahlen sich über die Rendite aus, mit der die Stadt unter anderem den Wasserpreis subventioniert, was allen Bürgern nutzt.

Wie viel aus dem Sondervermögen des Bundes zu erwarten ist, weiß Bayer noch nicht, wohl aber, dass das Geld für Investitionen gedacht ist.

Nicht beeinflussen kann die Stadt die Personalkosten, zumal ihr die Gemeindeprüfungsanstalt bescheinigt hat, für eine Stadt dieser Größe unterdurchschnittlich besetzt zu sein, wie Schroft betont.

Nicht täglich putzen – das spart Geld

Um den Bürgern der Gesamtstadt nicht mehr weh zu tun als nötig, soll überall etwas gespart werden – auch durch Senkung der Standards aus den fetten Haushaltsjahren. Als Beispiele nennt Schroft die Reinigungsintervalle städtischer Gebäude und die Kostenobergrenze von 700 000 respektive 850 000 Euro für Gebäude und Anlagenunterhaltung. Klimaschutzmanager Roland Eppler und die Umstellung auf LED-Straßenlampen helfen bereits aktiv dabei, Energiekosten zu senken, und die Forstleute werden 2026 den bisher unterschrittenen Hiebsatz im Zehn-Jahres-Programm ausschöpfen und mehr Holz verkaufen.

Auch künftig soll investieren möglich sein

Die Investitionsbremse, die der Gemeinderat vor einigen Jahren auf einen Sockelbetrag von zwölf Millionen Euro festgesetzt hatte, liegt künftig bei 4,5 Millionen Euro, sofern die Räte in der Haushaltssitzung am 19. Dezember zustimmen.

Die Ziele der Haushaltskonsolidierung definieren Schroft und Bayer ganz konkret: „Sicherstellen der finanziellen Stabilität der Stadt, das Ermöglichen künftiger Investitionen in Infrastruktur und Bildung, der Erhalt eines lebenswerten Umfelds und“ – das ist beiden besonders wichtig – „die Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Schaffung neuer Arbeitsplätze“ – etwa im IIGP: Der Bebauungsplan dafür wird am 19. Dezember beschlossen.

Wo konkret gespart wird im Haushalt Meßstetten 2026

Die Budgets

von Feuerwehr, Bücherei, Schulen und Kindergärten sowie anderer öffentlicher Einrichtungen werden um einen einmaligen Konsolidierungsbeitrag von pauschal zehn Prozent gesenkt.

Angepasst

– also erhöht – werden die Verwaltungsgebühren, die Nachbarschaftshilfe (von 26 auf 28 Euro 2026 und auf 30 Euro 2027), für Essen auf Rädern von 8,20 auf neun Euro, der Schul- und Ferienbetreuung, der Hallenbenutzung – zuletzt vor 20 Jahren erhöht –, die Gebühren für die Deponie von 9,40 auf 10,40 Euro, die Vergnügungssteuer von 20 auf 25 Prozent und die Hundesteuer von 84 auf 96 Euro jährlich.

Eine Übernachtungssteuer

von zwei Euro pro erwachsenem Gast und Nacht wird ab 1. Januar 2026 verlangt.

Der Bürgerempfang

wird vom jährlichen auf den zweijährigen Turnus umgestellt.

In den Kitas

fällt – durch natürliche Fluktuation – eine Vollzeit-Springerstelle weg. Die Elternbeiträge für Kinder über- und unter drei Jahren werden fortlaufend angepasst, wobei die Eltern nur fünf Prozent der Kosten decken – weniger als in vielen anderen Kommunen.

Bei den Ferienwanderungen

will die Stadt ebenfalls etwas mehr verlangen – danach gibt es immer Getränke, und außerdem geht es dort – buchstäblich – um die Wurst.

Ziel der Verantwortlichen

ist es, bis 2030 wieder einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen. Ohne Konsolidierungsmaßnahmen läge das vorläufige ordentliche Ergebnis 2026 bei minus 2,78 Millionen Euro. Die Sparmaßnahmen sowie Unterstützungsmaßnahmen durch Bund und Land eingerechnet, ist mit einem ordentlichen Ergebnis von minus 1,6 Millionen Euro zu rechnen – und mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von zwei Millionen Euro – Geld, das dringend für Investitionen gebraucht wird, denn trotz aller Sparmaßnahmen sieht der Haushalt 2026 Investitionen in Höhe von 4,15 Millionen Euro vor, von denen nur 2,4 Millionen Euro durch Einnahmen aus Investitionstätigkeit wieder reinkommen.