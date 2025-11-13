Haushalt Meßstetten 2025: Wo jetzt gespart wird und warum – Stabilität ist das oberste Ziel

Vorausschauend betreiben Stadt und Gemeinderat Meßstetten seit Jahren Haushaltspolitik – und wollen dabei bleiben. Das hat freilich ein Sparprogramm zur Folge.
„Die strukturellen Verfehlungen können wir mit unseren Maßnahmen nicht wett machen.“ Wenn Bürgermeister Frank Schroft und Stadtkämmerer Daniel Bayer an die Kosten für jene Maßnahmen denken, die Bund und Land veranlassen, aber nicht tragen, schauen sie nicht fröhlich drein. Das bekannteste Beispiel: Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz kostet vor allem die Kommunen Geld.