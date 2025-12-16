Im Haushaltsplan des Landkreises für 2026 fehlen fast 20 Millionen Euro. Für Einsparungen sieht Landrat Helmut Riegger wenig Spielraum. Dafür will er die Kreisumlage erhöhen.
Wer Landrat Helmut Riegger am Montagabend bei seiner Haushaltsrede zu hörte, dem konnte Angst und Bange werden. „Den Landkreisen in Deutschland geht es so schlecht, wie noch nie in der Nachkriegsgeschichte“, betonte Riegger. „Es geht nicht mehr“, meinte er und: „Wir sind finanziell am Ende.“ Das ist nur eine Auswahl von Rieggers Aussagen zur Lage des Kreises Calw. Optimismus klingt anders.