Haushalt: Klingbeil kündigt massiv höhere Investitionen an

1 Klingbeil will Investitionen stark erhöhen. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa Will der Finanzminister das geplante riesige Sondervermögen als Verschiebebahnhof nutzen, um Löcher im Haushalt zu stopfen? Diese Vorwürfe wurden laut. Der Minister kontert.







Link kopiert



Berlin - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil kündigt eine milliardenschwere Investitionsoffensive an. "Wir fangen jetzt schon an, das Sondervermögen umzusetzen und wollen schon in diesem Jahr die Investitionen massiv auf rund 110 Milliarden Euro erhöhen", sagte der SPD-Politiker in Berlin. Dies seien hohe Investitionen aus dem Kernhaushalt plus zusätzliche hohe Investitionen aus dem Sondervermögen sowie aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF). "Wir wollen, dass es spürbare Veränderungen gibt für Menschen, die hart arbeiten und die zu Recht erwarten, dass unser Land besser funktioniert."