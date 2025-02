Haushalt ist verabschiedet: Gewerbesteuer knackt in Rust Rekorde

1 Das Zahlenwerk der Ruster Verwaltung kam gut bei den Fraktionen an. Foto: Terkowsky

Noch nie nahm die Gemeinde so viel Geld ein wie im Jahr 2024. Dementsprechend sieht auch der Haushalt aus: Viele Projekte stehen an und am Ende bleiben sogar 5,2 Millionen Euro übrig. Dennoch blicken Verwaltung und Fraktionen besorgt in die Zukunft.









„Ein außergewöhnlicher Haushalt in außergewöhnlichen Zeiten“, fasste Bürgermeister Kai-Achim Klare dem Gemeinderat das Ruster Zahlenwerk zusammen. Demnach habe die Gemeinde im Jahr 2024 so viel an Gewerbesteuer eingenommen, wie noch nie zuvor. Ein Blick in den Haushalt zeigt: Auch in diesem Jahr rechnet die Verwaltung mit einem satten Plus in der Kasse. Demnach stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 28,5 Millionen den ordentlichen Erträgen von knapp 34 Millionen Euro gegenüber. Unterm Strich macht das ein Gewinn von circa 5,1 Millionen Euro. Den größten Teil machen der Mensa-Neubau und die Schulbauerweiterung (5,3 Millionen), der Rheinweg (3,4 Millionen) und die Sanierung des Alten Rathauses (2,5 Millionen) aus.