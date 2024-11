1 Ab 2025 ist in der Gemeinde Niedereschach Sparen angesagt. Foto: © BillionPhotos.com – stock.adobe.com

Der Niedereschacher Gemeinderat musste für das Haushaltsjahr 2025 an vielen Ecken kürzen.









Im Bemühen einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan für 2025 auf die Beine zu stellen, glich die Sitzung des Niedereschacher Gemeinderates am Montagabend einem großen „Streichkonzert“. Mit einem sogenannten „Positionspapier“ richtete sich die Gemeindeverwaltung in der jüngsten Sitzung mit Blick auf die Haushaltsplanung an die Ratsmitglieder.