Der Haushalt und die Gewerbesteuer in Wellendingen sehen „nicht goldig“ aus, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erfahren war. Das sind die Konsequenzen.

„Wie Sie sehen können, ist die Zwischenbilanz des Haushalts alles andere als goldig“, sagt Bürgermeister Thomas Albrecht in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er spricht dabei über die Haushaltsentwicklung.

Der Zwischenbilanz ist zu entnehmen, dass sich die sofort verfügbaren liquiden Mittel auf 309 984 Euro belaufen. Somit könne die Liquidität bisher nur durch Kassenkredite gewährleistet werden. Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres würde nach derzeitigen Berechnungen 316 034 betragen.

Gewerbesteuer liegt unter dem Wert von 2024

Und auch mit einem weiteren Punkt zeigt sich Albrecht unzufrieden – mit der Gewerbesteuer. Die „lasse zu wünschen übrig“, so der Bürgermeister. Laut der Bilanz liegen diese zum Stand 17. Juli 2025 bei 2 602 893 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies etwa 1,3 Millionen Euro weniger.

Im kommenden Jahr und bei den nächsten Haushaltsgesprächen müsse daher „einen Gang runter geschalten werden“. Thomas Albrecht schlug daher vor, im kommenden Haushalt keine neuen Investitionen anzugehen, sondern ausschließlich Angefangenes zu Ende zu bringen.

Pro-Kopf-Verschuldung sei nicht so hoch

Der Vorteil in Wellendingen sei, dass die Infrastruktur gut aufgestellt sei und die Pro-Kopf-Verschuldung nicht so hoch sei, wie in anderen Kommunen. Die Zwischenbilanz des Haushalts wurde zur Kenntnis genommen.