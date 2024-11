Haushalt in St. Georgen: Millionen-Investitionen erfordern wohl Millionen-Kredite

1 Was kann und muss sich St. Georgen leisten? Diese Frage wirft die Haushaltsplanung für 2025 auf. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/fotoblend

Der finanzielle Spielraum wird enger: St. Georgen steckt mitten in der Innenstadtsanierung – und die wirtschaftliche Lage verheißt nichts Gutes für den Haushalt. Die Folgen: ein Minus von gut 6,7 Millionen und eine Kreditaufnahme von sieben Millionen Euro.









Etwa 17 Millionen Euro wird die Stadt St. Georgen im kommenden Jahr investieren. Und mit dem Kernhaushalt nicht genug: Zusätzlich sind für 2025 gut 8,1 Millionen Euro an Investitionen im Wirtschaftsplan der Stadtwerke eingeplant. All diese Investitionen geht die Stadt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten an, wie Bürgermeister Michael Rieger in jüngster Sitzung des Gemeinderats erklärte.