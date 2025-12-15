Haushalt in Seewald: Finanzen weiter in rauen Gewässern – Kämmerer hofft auf Aufwärtstrend

Seewald wird auch 2026 kräftig investieren. Dazu ist eine Kreditaufnahme von 1,4 Millionen Euro geplant. Der Gemeinderat hat jetzt den Haushaltsentwurf diskutiert.
Kämmerer Erik Beckmann stellte die Planungen vor und sprach von weiterhin rauen Gewässern, in denen sich die Gemeindefinanzen befänden. Ganz so dramatisch wie in anderen Kommunen sehe es in Seewald aber nicht mehr aus: „Wir haben dank der gemeinsamen Bestrebungen einen Haushaltsplan hinbekommen, der deutlich besser ist als 2025, aber dennoch von einem negativen Ergebnis von 380 000 Euro ausgeht.“