Haushalt in Seewald: Finanzen weiter in rauen Gewässern – Kämmerer hofft auf Aufwärtstrend

Seewald wird auch 2026 kräftig investieren. Dazu ist eine Kreditaufnahme von 1,4 Millionen Euro geplant. Der Gemeinderat hat jetzt den Haushaltsentwurf diskutiert.

Kämmerer Erik Beckmann stellte die Planungen vor und sprach von weiterhin rauen Gewässern, in denen sich die Gemeindefinanzen befänden. Ganz so dramatisch wie in anderen Kommunen sehe es in Seewald aber nicht mehr aus: „Wir haben dank der gemeinsamen Bestrebungen einen Haushaltsplan hinbekommen, der deutlich besser ist als 2025, aber dennoch von einem negativen Ergebnis von 380 000 Euro ausgeht.“

Beckmann wies auf die vielen Ertragspositionen und Pflichtaufwendungen hin, die die Gemeinde gar nicht beeinflussen könne. „Im Ertragsbereich sind zum Bespiel 73 Prozent der Positionen fremdbestimmt, auch bei den Aufwendungen kann die Gemeinde nur wenig reißen“, machte er deutlich. „Wir haben den ganz steilen Abstieg unterbrochen, ich wünsche mir aber, einen leichten Aufwärtstrend zu sehen.“

Erfreulich sei, dass der Kreis wohl die Kreisumlage nicht erhöhe. Wie das mittelfristig aber aussehe, bleibe noch offen.

Kredite unumgänglich

Aktuell sehe der Gesamtergebnishaushalt von Seewald 2026 Erträge in Höhe von rund 8,3 Millionen Euro vor, denen Aufwendungen in Höhe von rund 8,7 Millionen gegenüberstehen, so dass mit einem Defizit von rund 381 000 Euro geplant werde. Beckmann nannte bei den Ausgaben unter anderem Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Straßenbau, beim Wasser, bei den Brücken sowie in den Schulen.

Nachdem man dieses Jahr ohne Kredite durchgekommen sie, müsse für das kommende Jahr ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 1,4 Millionen über Kredite abgedeckt werden.

„Ja wir haben noch nicht den Turnaround geschafft, aber wir haben den Haushalt etwas abfangen können und sind auf einem guten Weg“, sagte Bürgermeister Dominic Damrath. Wenn man es schaffen wolle, die Infrastruktur der Gemeinde weiterzuentwickeln, blieben auch in Zukunft Kreditaufnahmen nicht aus.

Der Sauger und die Waschmaschine

Gemeinderat Karl Lutz (Vereinigter Seewald, VS) sprach die geplante Investition für den Wassersauger für die Feuerwehrabteilung Erzgrube an. Das seien zwar nur rund 3200 Euro, doch solange der alte noch funktioniere, sollte nicht in einen neuen investiert werden. „Das ist kein Riesenbetrag, aber ich finde, wir müssen von diesem Auf-Vorrat-Kaufen wegkommen, ich stelle mir ja auch keine zweite Waschmaschine in den Keller, nur weil die alte kaputt gehen könnte“, schloss sich Ursula Wolf (Frauenliste, FL) an. „Es war der Wunsch der Feuerwehrabteilung Erzgrube, aber der Gemeinderat entscheidet, der alte funktioniert aktuell noch“, so der Bürgermeister.

Martin Rebstock (VS) fragte nach den Schlüsselzuweisungen und die Auswirkungen für Seewald. „Wir rechnen nicht mit höheren Beträgen“, antwortete Kämmerer Beckmann.

„Nette Dinge“ überdenken

Monika Stelzer-Podschwadt (FL) betonte, dass man sich darauf einstellen müsse zu sparen und „nette Dinge“ wie freiwillige Leistungen wohl nicht immer werde aufrechterhalten können. Damrath gab ihr Recht: „Aber auch wenn wir alles zurückschrauben, kann uns das nicht retten, es braucht ein Umdenken in der großen Politik und nicht noch mehr Pflichtaufgaben für die Kommunen, die nicht gegenfinanziert sind.“

„Ich denke, dass wir mit der Ausweisung des Gewerbegebiets die richtigen Weichen stellen, wir müssen für die Gemeinde Einkommen generieren“, betonte Ursula Wolf (FL).

Rat lehnt Wassersauger ab

Annelie Keck (FL) fragte nach der Förderung einiger Tourismusprojekte. „Das sind erstmal grobe Kalkulationen. Was dann umgesetzt werden kann, müssen wir schauen“, so Damrath.

Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat dafür, den Wassersauger für die Feuerwehr Erzgrube zurückzustellen. Eine Neubeschaffung soll nur bei Ausfall des alten erfolgen.