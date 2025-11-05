Haushalt in Schramberg: Stadt verschärft den Sparkurs

Von zahlreichen Maßnahmen der zweistufigen Haushaltssperre sind auch die Bürger direkt betroffen.
Als kurzfristige Sparmaßnahme bei leeren Kassen hatte der Gemeinderat schon am 5. Juni nicht nur für das Aus des Ein-Euro-Tickets, sondern auch für eine Kürzung von 25 Prozent auf Sachkonten des Haushalts gestimmt. Im Finanzzwischenbericht im Gemeinderat am 23. Oktober hatte Stadtkämmerer Klemens Walter dargelegt, dass die Gewerbesteuereinnahmen mit 14,4 Millionen Euro um drei Millionen unter dem Planansatz legen. Größer wurde das Haushaltsloch, weil ein Schramberger Unternehmen aus seinen geleisteten Gewerbesteuervorauszahlungen 5,5 Millionen Euro zurückerhält. „Die Vorauszahlungen für 2026 blieben jedoch unverändert, dies als kleiner Lichtblick“, konnte Walter aber auch Positives berichten.